Уфимцев ждет долгожданное продолжение фильма «Монстры на каникулах»

12 июля на экраны всех уфимских кинотеатров выйдет долгожданное продолжение истории про очаровательных монстров — «Монстры на каникулах 3: море зовет».

Решение снять еще один фильм о приключениях монстров режиссеру Генндию Тартаковскому далось не так легко. Причиной, по которой он взялся бы за сиквел, действие которого разворачивается на морских просторах, должна была быть очень веской. «Я очень люблю своих героев. Тем не менее я понимал, что, если мы будем снимать третью часть фильма, их надо будет отправить в такое место, где они еще ни разу не бывали, и заставить их испытать чувства, которые им были до сих пор неведомы, — рассказывает Тартаковский. — Так мы и поступили с нашей разношерстной компанией».

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

«Монстры на каникулах 3: море зовет» — отличный повод сходить в кино всей семьей. Прокатный рейтинг 6+. В кино с 12 июля.

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