5 фриков, которые внезапно стали звездами

Родриго Алвесу всего 25 лет, но глядя на него, в это сложно поверить. Из-за многочисленных пластических операций молодой человек выглядит сильно старше своего возраста. Кажется, он и сам уже сбился со счета, пытаясь вспомнить, сколько раз ложился под нож пластического хирурга. И все ради того, чтобы быть похожим на кукольного Кена.

Пола Лоуренса в народе называют человеком-загадкой. Все из-за того, что по всему телу мужчина сделал татуировки в виде паззлов. Пол входит в десятку самых модифицированных людей в мире, чем очень гордится. Его часто приглашают на телевидение и в кино. Судя по всему, этого он и добивался.

Мартина Биг Мартина Биг — бывшая стюардесса, которая однажды решила изменить свою жизнь раз и навсегда. Начала она с того, что увеличила грудь до 32 размера. Вскоре девушка поняла, что для того, чтобы на нее обратили внимания мировые СМИ, этого недостаточно, и решила сменить цвет кожи на более темный (изначально он был очень светлым). Сейчас Мартина называет себя самой пышногрудой темнокожей моделью в Европе, а пресса считает ее одним из главных фриков современности.

Кала Каиви

Калу называют гавайским мутантом. Он попал в попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самыми большими ушными тоннелями в мире (их диаметр составляет 109 мм). Почти все его тело покрыто пирсингом и татуировками, кроме того, во всем теле мужчины находится огромное количество силиконовых и металлических имплантов. Кала — частый гость различных ток-шоу, в эфире которых он с удовольствием рассказывает о том, что при помощи изменений своего тела пытается установить связь с истинной гавайской культурой.

Деннис Авнер

Денниса Авнера уже нет в живых, но его до сих пор вспоминают, как одного из самых популярных и самых странных людей современности. Мужчина переделал себя полностью для того, чтобы быть похожим на антропоморфного тигра. Деннис утверждал, что в его роду были индейцы, поэтому, согласно традициям гуронов, он должен придать себе схожесть со своим тотемным животным.