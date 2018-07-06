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Калининградец превратил авто в тайник, чтобы скрыть от таможни 65 телефонов
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Калининградец превратил авто в тайник, чтобы скрыть от таможни 65 телефонов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Калининградец превратил машину в тайник, чтобы провезти в регион 65 телефонов известных марок.
На досмотр сотрудники таможни отправили «Рено Мастер», водитель которого заявил, что товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не везет.
«Но во время досмотра было установлено, что в салоне, в полости между специально изготовленным деревянным настилом и металлическим днищем транспортного средства, находятся мобильные устройства в заводских упаковках и аксессуары к ним», — рассказали в пресс-службе областной таможни.
Чтобы достать их, пришлось демонтировать пассажирские сиденья салона, снять ковролин, декоративные элементы и деревянные листы пола машины.
Товар и транспортное средство изъяты, проводится экспертиза. В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении.
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