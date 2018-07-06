Толпа подростков жестоко избила екатеринбурженку 

В Екатеринбурге толпа подростков избила женщину и ее 16-летнего сына. Пострадавшую госпитализировали.
Инцидент произошел в июне. Поводом для разборок стал конфликт школьника со знакомым.
"По данному факту следственным отделом по Екатеринбургу проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Действиям участников конфликта будет дата объективная правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.