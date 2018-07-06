Толпа подростков жестоко избила екатеринбурженку

В Екатеринбурге толпа подростков избила женщину и ее 16-летнего сына. Пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел в июне. Поводом для разборок стал конфликт школьника со знакомым.