В Минске открыли детскую фан-зону на решающие матчи ЧМ-2018

В отличие от мировых кинопремьер, у чемпионата мира по футболу ограничений по возрасту быть не должно. И в доказательство этой очевидной истины в парке Победы белорусской столицы с 6 июля открылась семейная фан-зона — футбольный парк развлечений, где место аттракционов займут спортивные тренажеры, а на мастер-классы пригласят звезды белорусского спорта.

Оказаться на тренировках лучших футбольных школ — от ФК «Динамо-Минск» до фристайлистов LegacY — или сразиться один на один в «панну», как именуют разновидность уличного футбола, смогут бесплатно дети и взрослые после обеда и до самого вечера. Гостям будут доступны настольные игры от «Бюро сказочных путешествий», ежедневные турниры или «клетка» для игры в панну.

Во время чемпионата мира многие родители настолько поглощены игрой, что часами пропадают возле экранов дома или на специальных фан-зонах, рассчитанных на взрослую аудиторию, пояснил инициативу один из организаторов мероприятия. А эта площадка, по его словам, даст возможность минчанам и гостям города возможность присоединиться к спортивному празднику, которым живет весь мир, в новом формате семейного отдыха, когда родители смотрят футбол, а дети в него играют.

В течение недели открытые тренировки проведут практически все лучшие футбольные школы страны. Впервые начинающих спортсменов и их родителей приглашают на занятия сразу к шести титулованным белорусским тренерам — сторонникам разных методик воспитания. Откроется сегодня футбольный кэмп с «разминки» от школы ФК «Динамо-Минск».

В остальные дни футбольный класс покажут детские школы на базе ФК «Минск» и ФК «БАТЭ», фристайлисты LegacY, ФК «Юниор» и футбольная школа «Арсенал». Присоединиться к тренировкам с профессионалами смогут мальчишки и девчонки в возрасте от 5 до 12 лет.

По аналогии со «взрослыми» фан-зонами, в детском парке появится и свой спортивный бар, где подают исключительно… воду. Бармены в игровой форме расскажут, почему важно пить чистую воду, а после тренировки рассчитают каждому юному футболисту его дневную норму в зависимости от веса, роста и физических нагрузок.

"Дети гораздо активнее взрослых, они постоянно в движении, поэтому важно прививать им привычку пить чистую воду, а не газировку, содержащую сахар. Уже после 20 минут активной игры ребенку требуется около 150 млн воды, чтобы восстановить баланс и показать спортивные результаты с новыми силами", — пояснили организаторы корреспонденту БЕЛТА.

И еще одно необходимое дополнение. За результатами чемпионата мира взрослые посетители смогут следить на своих планшетах и телефонах — в парке оборудуют «папин» уголок с бесплатным WI-FI и креслами-мешками.