Обработка воротника, бортов и манжет платья с контрастным переходным кантом

Такой кант втачивают между деталями по краю изделия или располагают в швах, которые хотят выделить, например, в рельефах, в швах притачивания кокеток и т.д. Это один из древнейших способов отделки.

Область применения канта широка: в мужской, женской и детской одежде повседневного и нарядного ассортимента, в униформе, в том числе военной, всевозможных аксессуарах, а также при создании текстильных изделий для интерьера. Популярность канта в одежде вновь стала актуальна в последние годы.

Одной из технических особенностей такой отделки является утолщение краев изделия и швов, в которые втачан кант. Не всегда это желательно. Если необходимо выделить контрастным кантом края изделия и при этом сохранить тонкость обработки и пластичность, можно использовать другую технику, с которой я познакомлю вас в данном мастер-классе.

Платье, декорированное контрастными кантами по бортам, отложному воротнику и манжетам.

Рассмотренные здесь приемы можно использовать в обработке отложных воротников округлых форм, горловины, бортов и манжет любых плечевых изделий (платьев, жакетов, блуз в пижамном стиле и т.д.).

Мастер-класс подготовлен на примере модели 113 из Burda 9/2012:

В первой части мастер-класса будет рассмотрена обработка бортов платья с контрастным переходным кантом.

Шаг 1 Подкроить подборта из отделочной ткани на 0,6-0,7 см длиннее застежки с учетом припусков. Эта разница нам потребуется для выметывания канта. Верхний угол борта чуть скруглить.

Продублировать детали подбортов клеевой прокладкой. Продублировать на полочках платья припуск под застежку.

Шаг 2 Сделать разметку по линии полузаноса полочек ручными наметочными стежками.

Наложить подборта на полочки лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, формируя небольшую слабину на детали подборта.

Наметать подборт на борт, припосаживая подборт в верхнем, скругленном уголке.

Шаг 3 Сутюжить посадку на ширину 1,0-1,5 см от среза борта. При этом утюгом необходимо работать с легким нажимом, переставляя с места на место, чтобы не растянуть срез борта.

Срез борта с сутюженной посадкой на участке размеченного шва обтачивания борта.

Шаг 4 Обтачать борт от метки втачивания воротника до низа застежки. Ширина шва обтачивания 0,7-1,0 см.

Удалить наметку, приутюжить шов на ребро на ширину 1,5 от среза борта.

Разутюжить припуски обтачивания борта.

Шаг 5 Высечь припуски до метки втачивания воротника: на деталях подбортов — до 0,2-0,3 см, на деталях полочек — до 0,6-0,7 см.

Надсечь припуск на участке метки втачивания воротника, не доходя до шва обтачивания борта на 0,1 см. В местах скруглений бортов припуски надсечь, не доходя до строчки на 0,1 см.

Вывернуть борта на лицевую сторону. Выметать кант из деталей подборта косыми стежками.

Ширина канта 0,2 см в готовом виде. Приутюжить.

Шаг 6 Притачать детали кокетки к спинке и полочкам. Вывернуть и приутюжить.

При желании проложить отделочную строчку по деталям кокетки на 0,1-0,2 см от шва.

Шаг 7 Обметать край подборта по внешнему краю и поперечным срезам.

Подпороть строчку выметывания канта. Поставить надсечку на правой полочке в месте перегиба подборта, отметив ширину канта.

Отвернуть правый подборт на лицевую сторону полочки. Совметить нижние срезы застежки, ориентируясь на надсечку ширины канта. Стачать нижний угол борта только на правой полочке до метки линии полузаноса (среднего шва). Надсечь припуски на угол, не доходя до строчки на 0,1 см.

Вывернуть угол и приутюжить.

Шаг 8 Сложить детали полочек лицевыми сторонами внутрь. Уравнять верхние углы и края бортов, средние срезы полочек. Сметать и стачать средний шов полочек до нижнего края застежки шириной шва 1,0 см.

Обметать средний шов полочек, прихватывая угол борта.

Заутюжить средний шов на правую полочку.

Вид застежки полочки с лицевой стороны.

К прокладыванию отделочной строчки по борту и закрепки внизу застежки можно будет приступить после обработки воротника и втачивания его в горловину платья. Эти операции будут рассмотрены во второй части мастер-класса.

Продолжение мастер-класса в следующей публикации.

Автор мастер-класса и фото: Елена Ленкова

У Лены высшее и специальное образование — портной верхней мужской, женской и детской одежды.

В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram. Многие знают Лену, как давнюю пользовательницу сайта BurdaStyle.ru.

«Качество обработки и внутренняя отделка изделия — неотъемлемые аспекты шитья».