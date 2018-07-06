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«Ощутили прилив энергии». Челнинцы сняли фильм о покорении Эльбруса
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«Ощутили прилив энергии». Челнинцы сняли фильм о покорении Эльбруса 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Участие в восхождении приняли 10 жителей автограда. По словам Ильнура, среди них не было ни одного профессионального альпиниста.
«Мы все загорелись желанием покорить Эльбрус. К экспедиции начали готовиться за месяц до отправления: кто-то занимался в тренажёрном зале, лично я каждый день ездил на работу на велосипеде — это примерно 20 км. Кстати, при восхождении в горы мы поняли, что от физической силы человека мало что зависит, здесь главное выносливость. Среди нас были и боксёры, но не все смогли подняться на вершину», — рассказывает Ильнур Абдуллин.
Из автограда альпинисты выехали 21 мая. Перед экспедицией директор краеведческого музея передал им флаги Татарстана и Набережных Челнов, которые они установили на западной вершине Эльбруса. При этом символ республики остался на горе, а челнинский флаг они вернули в музей.
«Самым тяжелым при восхождении был процесс акклиматизации. У многих давило в висках, кружилась голова, была необъяснимая слабость в теле. Чтобы организм привык, мы начали с небольшой высоты — 2000 метров, а затем постепенно взбирались выше», — говорит Ильнур.
Подъём на вершину Эльбруса (5642 м) занял 12,5 час., спуск — 5 часов. Из 10 человек взошли на пик горы шестеро. Те, у кого не хватило сил, остались в лагере дожидаться товарищей.
«Оказавшись на пике, мы почувствовали… пустоту, в хорошем смысле этого слова, состояние обнуления, как будто заново родились. Не хотелось ни о чём думать. А спустившись вниз, я ощутил огромный прилив сил и энергии», — говорит Ильнур Абдуллин.
Сейчас альпинисты планируют совершить восхождение на Килиманджаро.
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