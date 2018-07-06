Почему нам не нравится жених Арианы Гранде?

Всего через месяц отношений Ариана Гранде (25) и комик шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон (24) решили, что жить друг без друга не могут, и обручились. Сначала поклонники просто не поверили — ну кто выходит замуж через месяц? Потом они подумали, что Ариана ждет ребенка, и именно поэтому пара торопится со свадьбой, но никаких подтверждений этому не нашли. А вскоре они обнаружили старое Stand Up выступление Пита, и начали требовать от Гранде расстаться с женихом.

все слайды

Еще до того, как Пит начал встречаться с Арианой, он очень неудачно пошутил о трагедии, которая произошла в прошлом году: 22 мая на ее концерте в Англии взорвалась бомба, тогда погибли 22 человека. Дэвидсон позволил себе такую шутку: «Ариана, должно быть, поняла, насколько знаменита, потому что у Бритни Спирс не было атак террористов на концерте».

https://www.youtube.com/watch?v=zK-kcuELKfM

Певица долго не комментировала это выступление, но все-таки написала в Twitter: «Это было очень тяжело для меня. Он использует юмор, чтобы помочь людям чувствовать себя лучше, несмотря на то, что мир перевернулся с ног на голову. Мы все справляемся с травмой по-разному. Конечно, я не считаю шутку смешной. Это было несколько месяцев назад, его намерения не были злыми. Но это было неудачно».

Кстати, мало кто знает, что отец Пита погиб во время трагедии 11 сентября. Так что он понимает, что значит потеря.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-nam-ne-nravitsya-zhenih-ariany-grande/