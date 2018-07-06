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Источник: Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Эззатоллахи провалил допинг тест
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Источник: Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Эззатоллахи провалил допинг тест 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эззатоллахи провалил допинг тест.
Сообщается, что проба «А» игрока дала атипичный результат. У футболиста, сыгравшего два матча на чемпионате мира-2018, обнаружено сильное превышение лютеинизирующего гормона, который помогает вырабатывать тестостерон.
Теперь антидопинговая группа ФИФА выясняет причину такого результата. Этот гормон может быть повышен как в случае применения запрещенных веществ, так и при некоторых заболеваниях.
В ФИФА комментировать информацию отказались, сославшись на то, что они могут давать информацию только по доказанным случаям применения допинга.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
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