Ольга Орлова отвергла ухаживания Артема Сороки

Личная жизнь Ольги Орловой может вскоре измениться. Участник «Дома-2» Артем Сорока уверен: в самое ближайшее время он завоюет сердце роковой красотки. Парень оказывает звезде знаки внимания и постоянно признается в любви. Впрочем, сама Ольга о новом воздыхателе и слышать не хочет.

Вниманием Орловой Сорока пытается завладеть уже несколько месяцев. 28-летний парень не дает экс-звезде «Блестящих» и шагу ступить. Его не смущает даже тот факт, что Ольга старше его на тринадцать лет. Артем уверен: любви все возрасты покорны.

— Оля — мудрая, красивая, интересная и великолепная девочка, — восхищается ею участник телепроекта. — Недавно пролистывал инстаграм и понял, что она очень одинока.

Впрочем, сама Ольга уверяет: крутить роман с участником «Дома-2» не намерена. Поэтому призвала не реагировать на его попытки обратить на себя внимание.

— Не читайте все, что об этом пишут, — говорит артистка. — На заборе тоже много чего написано.

Звезда уверяет: сейчас ее беспокоят другие вещи. Недавно ее единственный сын Артем закончил школу с золотой медалью.

— Без маминого стимулирования, конечно, не обошлось: в свое время заставляла его учиться, — рассказывает Ольга. — Порой даже ругалась с ним по этому поводу. Но результат меня радует. Сын знает, что за медаль ему положен большой подарок — скорее всего это будет путешествие. Но сейчас у него впереди очень важный этап — поступление. Артем не нервничает. Хотя в его возрасте я безумно переживала. Но сегодняшнее поколение детей меня поражает. У них железная нервная система, и это очень здорово!

По словам Ольги, сын по ее стопам не пойдет. На эстраду Артема не тянет. Парень не раз признавался, что хочет стать бизнесменом и зарабатывать много денег. Артистка это решение поддерживает.

— Мы в несколько вузов подали документы — все будет зависеть от результатов ЕГЭ, — продолжает Ольга. — Артем хочет в МГИМО . Я его в этом плане поддерживаю. Считаю, что каждый ребенок сам должен выбрать свое дальнейшее направление. Я на него не давлю и ни к чему не склоняю — он решает, я поддерживаю. У меня, кстати, тоже высшее экономическое образование.

А вот о романах с девушками Артем пока не думает. И строить любовь, наблюдая за отношениями участников «Дома-2», тоже не торопится. Орлова призналась, что ее сын даже не смотрит телепроект.

— Он учится, — заявляет ведущая. — Когда начинается «Дом-2», он в это время спит. Этот проект для взрослых. Я не против невест сына, но он их приводит мало. Я бы в его возрасте водила больше.

По словам артистки, как и в вопросах поступления, так и в личных делах, свое мнение она навязывать не будет.

— Выбирать ему, — говорит звезда. — Конечно, у меня есть требования к будущей невестке, но жить-то с ней ему. Пусть выберет ту девушку, которая придется ему по душе. Лишь бы он был счастлив, а я приму любое его решение. Материальный достаток будущей жены сына тоже неважен — я, например, сама из простой семьи.

Телеведущая, несмотря на то, что перешагнула 40-летний рубеж, находится в прекрасной форме — ни грамма лишнего веса. Впрочем, Орлова уверяет: жесткими диетами себя не истязает.

— Я считаю, что все должно быть в меру, — говорит артистка. — Важен сон, умеренное количество вредного и отсутствие алкоголя желательно. Во всяком случае, у меня так. Во всем остальном — без ограничений. Я ем все, но в пределах разумного.