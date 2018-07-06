В Саратове приостановили работу кафе, где отравились посетители

Недавно жители города стали жаловаться в управление Роспотребнадзора на желудочно-кишечные недомогания после употребления суш и ролл в «Автосуши Саюри» (фирма «Аллегория»), что на улице Чапаева 4.

Специалисты ведомства и «Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» взяли пробы блюд, воды, продовольственного сырья. Анализ показал, что в кафе нарушались условия хранения продуктов, процесс приготовления, отсутствовали бактерицидные лампы.

Деятельность «Автосуши Саюри» приостановлена вплоть до ликвидации очага кишечной инфекции.

Ранее в Саратове была закрыта суши-студия «Юан», где отравились роллами восемь посетителей. Все они попали в больницу с пищевыми растройствами.