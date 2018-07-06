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Футболист «Сокола» сыграл свадьбу под гимн чемпионата мира-2018
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Футболист «Сокола» сыграл свадьбу под гимн чемпионата мира-2018 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник клуба ПФЛ «Сокол» (Саратов) Дмитрию Котюх и его невеста Алина сыграли свадьбу под гимн чемпионата мира по футболу-2018. Свадьба прошла сегодня, 6 июля.
«Сегодня состоялась регистрация брака игрока ПФК «Сокол-Саратов» Дмитрия Котюха и его невесты Алины. Церемония бракосочетания выдержана в футбольном стиле: родители невесты были в футболках с надписями «Команда невесты», а родители жениха — «Команда жениха». Невеста перед ЗАГСом выпустила в небо баннер с девичьей фамилией, привязанный к воздушным шарам в виде футбольных мячей», — рассказали в пресс-службе саратовского ЗАГСа.
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