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Игрок «Сокола» сыграл свадьбу под гимн ЧМ-2018
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Игрок «Сокола» сыграл свадьбу под гимн ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник клуба ПФЛ «Сокол» Дмитрий Котюх и его невеста Алина сегодня, 6 июля, сыграли свадьбу под гимн чемпионата мира-2018, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу саратовского ЗАГСа. Церемония прошла в футбольном стиле.
— Сегодня состоялась регистрация брака игрока ПФК «Сокол-Саратов» Дмитрия Котюха и его невесты Алины, — говорится в сообщении пресс-службы. — Церемония бракосочетания выдержана в футбольном стиле: родители невесты были в футболках с надписями «Команда невесты», а родители жениха — «Команда жениха». Невеста перед ЗАГСом выпустила в небо баннер с девичьей фамилией, привязанный к воздушным шарам в виде футбольных мячей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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