Игрок «Сокола» сыграл свадьбу под гимн ЧМ-2018

Защитник клуба ПФЛ «Сокол» Дмитрий Котюх и его невеста Алина сегодня, 6 июля, сыграли свадьбу под гимн чемпионата мира-2018, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу саратовского ЗАГСа. Церемония прошла в футбольном стиле.

— Сегодня состоялась регистрация брака игрока ПФК «Сокол-Саратов» Дмитрия Котюха и его невесты Алины, — говорится в сообщении пресс-службы. — Церемония бракосочетания выдержана в футбольном стиле: родители невесты были в футболках с надписями «Команда невесты», а родители жениха — «Команда жениха». Невеста перед ЗАГСом выпустила в небо баннер с девичьей фамилией, привязанный к воздушным шарам в виде футбольных мячей.