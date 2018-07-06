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Тейлор Свифт и Джо Алвин проводят романтический уикенд на островах: фото
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Тейлор Свифт и Джо Алвин проводят романтический уикенд на островах: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Долгое время Тейлор Свифт удавалось скрывать свою личную жизнь от папарацци, однако теперь стала все чаще мелькать на публике со своим бойфрендом Джо Алвином. Сначала репортеры сфотографировали парочку возле лондонского паба «Фишка», а теперь в сети появились снимки влюбленных, сделанные во время их отпуска.
Тейлор Свифт и Джо Алвин
Зарубежные СМИ сообщили, что певица и актер сейчас проводят время на островах Теркс и Кайкос. Папарацци удалось запечатлеть знаменитостей, когда она отдыхали на пляже. Влюбленные плавали, ныряли с маской и наслаждались обществом друг друга, не замечая вспышки фотокамеры. Тейлор и Джо выглядели очень гаромнисно (они даже выбрали похожие купальные костюмы в полоску).
Тейлор Свифт и Джо Алвин
Тейлор Свифт и Джо Алвин
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт и Джо Алвин
Тейлор Свифт и Джо Алвин
Напомним, что певица и актер встречаются уже целый год. Приближенные к паре источники уверяют, что Джо души на чает в своей избраннице и даже планирует отправиться с ней в гастрольный тур. Ранее Тейлор Свифт встречалась с Томом Хиддлстоном. Этот роман был практически у всех на виду — папарацци неотступно следовали по пятам парочки, запечатлевая каждый шаг. Возможно, это и стало одной из причин его скоротечности — бурная любовь закончилась спустя три месяца.
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