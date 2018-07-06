Тейлор Свифт и Джо Алвин проводят романтический уикенд на островах: фото

Долгое время Тейлор Свифт удавалось скрывать свою личную жизнь от папарацци, однако теперь стала все чаще мелькать на публике со своим бойфрендом Джо Алвином. Сначала репортеры сфотографировали парочку возле лондонского паба «Фишка», а теперь в сети появились снимки влюбленных, сделанные во время их отпуска.

Тейлор Свифт и Джо Алвин

Зарубежные СМИ сообщили, что певица и актер сейчас проводят время на островах Теркс и Кайкос. Папарацци удалось запечатлеть знаменитостей, когда она отдыхали на пляже. Влюбленные плавали, ныряли с маской и наслаждались обществом друг друга, не замечая вспышки фотокамеры. Тейлор и Джо выглядели очень гаромнисно (они даже выбрали похожие купальные костюмы в полоску).

Тейлор Свифт и Джо Алвин

Тейлор Свифт и Джо Алвин

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и Джо Алвин

Тейлор Свифт и Джо Алвин