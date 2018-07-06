Новый фонтан в Линево за три дня сломали и загадили вандалы

Фонтан заработал в День поселка, 30 июня. Классический, с яркой разноцветной подсветкой, он стал достопримечательностью не только Линева, но и Искитимского района, на территории которого больше нет таких гидротехнических сооружений.

Но фонтан недолго радовал линевцев. Мало того, что многие жители, особенно детвора, стали в нем активно купаться, так еще накидали в чашу мусор. А некоторые, особо одичавшие от такого великолепия индивиды, забирались наверх конструкции, варварски погнули все форсунки, видимо, не сумев их выломать.

Все происходящие у фонтана безобразия жители поселка бурно обсуждали в соцсетях, осуждая родителей, допускающих купание своих детей в фонтане.

«Купаются в бассейнах, а фонтаны делают для красоты! В первую очередь, родители должны объяснять своим детям это. Администрация выписала бы пару штрафов родителям, которые разрешают своим детям купаться, может, что-то бы изменилось», — комментирует одна участниц обсуждения.

«Что за бред — купаться в нем. До смешного доходит, дети с кругами плещутся», — возмущается один из пользователей.

«И уже наша молодежь постаралась, чтобы фонтан вышел из строя. Засорили его и посворачивали направители струй воды», — замечает другой.

Есть и такой комментарий: «А вы знаете, что в парке, в частности, в районе фонтана, установлены камеры видеонаблюдения? Так вот, по последнему видео, снятом на днях, видно, что в сумерках к фонтану подходит женщина и моет в нем сапоги. Но это еще цветочки, так как заснята еще одна женщина, которая подходит к фонтану и что-то из банки выливает в воду, после чего она стала „кипеть“. Женщину с банкой теперь устанавливает полиция. Ведь фото там очень четкие, а в поселке все друг друга знают».

Фонтан проработал два дня, затем ему потребовалось восстановление.

«В понедельник мы были вынуждены закрыть фонтан на ремонт, три дня подрядчик приводил его в порядок, — комментирует ситуацию глава рабочего поселка Линево Яков Ландайс. — Чтобы устранить возникшие по вине людей неполадки, потребовались три дня и дополнительные деньги. Вчера, в четверг, мы его запустили».

Чтобы очистить все забитые мусором форсунки и основной выход воды в центре композиции, подрядчикам пришлось по новой все разбирать. Все направители струй воды были раскручены и развернуты в разные стороны.

По словам Якова Яковлевича, вода в чаше была в отвратительном состоянии, черная пена выплескивалась за края.

Сейчас камера будет установлена со стороны храма. «И будет хороший обзор, полностью видно, кто идет и куда, можно будет рассмотреть лицо человека, — поясняет Яков Ландайс. — Есть прямая трансляция, мы можем запустить ее в интернете, чтобы линевцы видели, как и кто отдыхает в парке».