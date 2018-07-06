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Спикер ЗСО помог вологжанам решить проблемы с качеством услуг ЖКХ
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Спикер ЗСО помог вологжанам решить проблемы с качеством услуг ЖКХ 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В специальном доме для одиноких престарелых в Вологде заменят окна. Работы проведут под контролем председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко.
О проблемах, существующих в социальном учреждении, ему рассказала проживающая там пенсионерка. По ее словам, здание было построено в 2004 году и ни разу не ремонтировалось.
По словам пенсионерки, в жилых комнатах появилась плесень, а зимой промерзают балконы и стены в угловых квартирах. Ремонта или замены требуют входные двери, которые выполнены из некачественных материалов, система водоснабжения: краны выходят из строя, а вода непригодна для питья.
«Мы организуем выезд в учреждение, сделаем необходимые запросы в государственную жилищную инспекцию, Правительство Вологодской области, чтобы оценить реальное положение дел. После будем рассматривать возможность проведения необходимых ремонтных работ. Вопрос будем держать на контроле», — пояснил Андрей Луценко.
Одним из самых проблемных оказался вопрос с окнами. При строительстве выбрали деревянные рамы, которые не защищают помещения холодными зимами. Приглашенный на прием директор «Вологдаоблжилкомхоз» Геннадий Саватин пояснил, что часть окон уже заменены на пластиковые, большинство замечаний исправлены.
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Женский форум
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