Выступление группы Bad Boys Blue в Пионерском перенесли на поздний вечер из-за матча Россия — Хорватия

В Пионерском на поздний вечер перенесли выступление хедлайнеров, приглашённых на День города 7 июля. Об этом сообщает «РИА Новости».

"У нас намечается такая накладка, которая нас, с одной стороны, порадовала, с другой — несколько огорчила. На 7 июля у нас запланированы большие праздничные мероприятия, а вечером — футбол. Мы в пожарном порядке сдвигали мероприятия, хедлайнера программы — группу Bad Boys Blue — передвинули на поздний вечер. Для нас матч — это радостное событие, но мы понимаем, что часть яростных болельщиков, наверное, не посетит наш праздник", — сказал глава администрации Пионерского Алексей Семенцов.

Концерт немецкого коллектива начнётся в 22:00, после трансляции матча. Завершится празднование фейерверком.

Ранее «Клопс» рассказывал, как Калининградская область готовится к матчу Россия — Хорватия.