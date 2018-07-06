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Выступление группы Bad Boys Blue в Пионерском перенесли на поздний вечер из-за матча Россия — Хорватия
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Выступление группы Bad Boys Blue в Пионерском перенесли на поздний вечер из-за матча Россия — Хорватия 

Клопс.Ru 1 час назад
В Пионерском на поздний вечер перенесли выступление хедлайнеров, приглашённых на День города 7 июля. Об этом сообщает «РИА Новости».
"У нас намечается такая накладка, которая нас, с одной стороны, порадовала, с другой — несколько огорчила. На 7 июля у нас запланированы большие праздничные мероприятия, а вечером — футбол. Мы в пожарном порядке сдвигали мероприятия, хедлайнера программы — группу Bad Boys Blue — передвинули на поздний вечер. Для нас матч — это радостное событие, но мы понимаем, что часть яростных болельщиков, наверное, не посетит наш праздник", — сказал глава администрации Пионерского Алексей Семенцов.
Концерт немецкого коллектива начнётся в 22:00, после трансляции матча. Завершится празднование фейерверком.
Ранее «Клопс» рассказывал, как Калининградская область готовится к матчу Россия — Хорватия.
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