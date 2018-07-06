Британец перевел русские шутки и прославился

Британец из города Лидс создал в Twitter страницу Russian Memes United, на которой он публикует перевод популярных российских мемов на английский язык. Об этом сообщает TJ.

Мужчина рассказал, что его мать русская, а сам он всю жизнь общается с родственниками и друзьями из России. Однако мемы его заинтересовали совсем недавно, когда он увидел несколько твитов американца, переводившего популярные отечественные шутки на родной язык.

В результате всего за пару недель британский любитель мемов опубликовал перевод более 150 картинок, применив базовые знания русского языка, словари и помощь друзей. Многие его твиты набрали тысячи лайков и сотни репостов.

Погружение в мир русских мемов началось с довольно старой картинки про шатание трубы представителем народа ближнего зарубежья.

Не обошлось и без картинок с домашними животными.

Однако большинство мемов сложно отнести к какой-то определенной тематике.

В середине июня микроблогер sinister gay catboy cabal из США рассказал соотечественникам о популярном русском меме с гигантским котом в двери, в результате чего обрел популярность в Twitter. Позднее мужчина решил более подробно изучить российскую мем-культуру.