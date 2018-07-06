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Sun: британские силы безопасности назвали причину спасения Скрипалей
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Sun: британские силы безопасности назвали причину спасения Скрипалей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Руководители сил безопасности Великобритании заявили, что отравление нервно-паралитическим веществом в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлии спаслись благодаря дождю. Об этом пишет The Sun.
Как отмечается, прошедший незадолго до возвращения Скрипалей домой ливень снизил концентрацию отравляющего вещества на ручке входной двери.
"Правда в том, что нам очень повезло. Если бы не дождь, Сергей Скрипаль и, возможно, Юлия погибли бы", — заявил источник.
Ранее Скотланд-Ярд опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что основной линией расследования отравления двух человек в Эймсбери будет связь этого дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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