Sun: британские силы безопасности назвали причину спасения Скрипалей

Руководители сил безопасности Великобритании заявили, что отравление нервно-паралитическим веществом в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлии спаслись благодаря дождю. Об этом пишет The Sun.

Как отмечается, прошедший незадолго до возвращения Скрипалей домой ливень снизил концентрацию отравляющего вещества на ручке входной двери.

"Правда в том, что нам очень повезло. Если бы не дождь, Сергей Скрипаль и, возможно, Юлия погибли бы", — заявил источник.

Ранее Скотланд-Ярд опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что основной линией расследования отравления двух человек в Эймсбери будет связь этого дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.