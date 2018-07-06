Прокуратура защитила права челябинских сирот 

Получить положенные по закону бесплатные благоустроенные жилые помещения в новом многоквартирном доме две ставшие взрослыми челябинские девушки-сироты смогли лишь после вмешательства прокуратуры и суда.
Как сообщил корреспондент АиФ — Челябинск со ссылкой на прокуратуру Челябинской области, прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку по обращению двух выпускниц сиротского учреждения, оставшихся без попечения родителей. Вопреки действующему законодательству, после окончания обучения в специализированном образовательном учреждении девушки не были обеспечены бесплатным жильем на условиях социального найма. Прокурор Курчатовского района в интересах сирот обратился в районный суд с исковыми заявлениями, в которых потребовал обязать администрацию Челябинска предоставить девушкам вне очереди благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда.
Советский районный суд Челябинска требования прокурора удовлетворил и возложил на администрацию города обязанность предоставить сиротам положенные по закону жилые помещения..