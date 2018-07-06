«Мне показалось, что у меня во рту мокрая рыба» — звезды вспоминают первый поцелуй

До того, как они стали знамениты на весь мир, они были неуклюжими подростками, как и мы все. Они также испытали разные эмоции и чувства во время своего первого поцелуя: кто-то сильно нервничал, кто-то смущался, а у кого-то это вызвало отвращение. Тем не менее сейчас они вспоминают свой первый опыт с улыбкой.

Читайте нашу подборку самых нелепых первых поцелуев таких звезд, как Зейн Малик, Рианна, Кэти Перри и не только, в честь Всемироного дня поцелуя.

Селена Гомес

Фотография: Legion-Media Селена Гомес

Я наклонилась, чтобы поцеловать его, но закрыла глаза слишком рано, поэтому поцеловала его мимо губ. Это был самый странный поцелуй в истории поцелуев. Но для 12 лет — это нормально.

Фотография: Legion-Media Рианна

Мой первый поцелуй был в старшей школе, и это было худшее, что когда-либо со мной случалось. Он сильно обслюнявил меня. Это меня травмировало.

Фотография: Legion-Media Дакота Фаннинг

Это было на съемках «Стильная штучка», я играла юную Риз Уизерспун . Мне было 7 лет, ему — 10. Это было неприятно: после каждого поцелуя я медленно отворачивалась и вытирала свой рот, чтобы он не видел.

Кэти Перри

Фотография: Legion-Media Кэти Перри

Я играла в «бутылочку» и пришла моя очередь. Мне показалось, что у меня во рту была мокрая рыба — это был мой первый поцелуй. Не было никаких движений, волн… Просто как будто в рот проник слизняк. Я была в шестом классе, нас не учили французскому поцелую.

Зейн Малик

Фотография: Legion-Media Зейн Малик

Мой был, когда мне было 13 лет. Я был низенький, а она — высокая. Поэтому мне пришлось найти кирпич, встать на него и дотянуться до её лица.

Ник Джонас

Фотография: Legion-Media Ник Джонас

Первой девушкой, которую я поцеловал, была Майли Сайрус . Я поцеловал её рядом с пиццерией в Голливуде. Было очень романтично. Я только что съел пиццу с луком. Я уверен, что у меня изо рта пахло ужасно.

Джастин Бибер, фото из Instagram

Было немного неловко. Мне было 11 или 12 лет, мы стояли на холме, было поздно и жутко холодно. Мы стояли, а потом я просто взял и поцеловал. Было действительно неловко.