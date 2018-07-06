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Рентгенодиагностический кабинет будет оборудован в детской поликлинике №86 на севере Москвы
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Рентгенодиагностический кабинет будет оборудован в детской поликлинике №86 на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В детской поликлинике №86 появится рентгенодиагностический кабинет, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. ГБУЗ „Детская городская поликлиника №86 ДЗМ“ по адресу: Коровинское шоссе, д. 36А, район Дмитровский, Северный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в скором времени в детской поликлинике №86 произведут работы по капитальному ремонту медицинских помещений, расположенных на третьем этаже здания, для дальнейшего размещения рентгенодиагностического кабинета с процедурной, комнатой управления и кабинетом врача.
Также в рамках проекта предполагается демонтаж существующих и устройство новых перегородок, расширение дверного проема, а также расчистка, обработка антисептиком стен и потолка. Кроме того, запланировано выполнение рентгенозащитной стяжки пола, устройство линолеума и установка рентгенозащитных дверей и смотрового окна. Также предусматривается оштукатуривание, в том числе рентгенозащитное, и окраска акриловой краской стен и потолка.
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