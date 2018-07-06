Ветерану из Екатеринбурга, который написал книгу по любовным письмам с фронта, исполнилось 103 года

Ветеран Великой Отечественной войны Семён Семёнович Козьмин сегодня празднует своё 103-летие.

Мы познакомились с ним, когда ему был 101 год, в больнице. Тогда врачи буквально «запустили» его сердце — поставили уже второй кардиостимулятор. Тогда же он рассказал нам про себя, свою жену Анастасию, которой уже давно нет рядом с ним, и про письма, которые он писал ей с фронта.

— В этом году сделал большое дело — выпустил книгу по письмам для моей жены, я отдал долг ей, — рассказал Семён Семёнович. — Она ведь их хранила всю жизнь — шесть лет меня ждала с фронта. Мы с ней столько объездили, и она всё это время их хранила и не говорила мне о них, а отдала только 5 февраля 2005 года, через 20 дней её не стало. Я не успел спросить её, как же она их сберегла.

У ветерана есть свой секрет долголетия — он называет его «правилом пяти Д». Первое Д — это движение, и не просто пройти, а всё это время что-то делать. Второе Д — это дыхание, третье Д — диета, четвёртое Д — доброта, ведь есть злые, есть завистники, и это опасные люди, а нужно быть добрым. А пятое Д — это девочки (на этом пункте Семён Семёнович рассмеялся).

— Доброта, внимание и забота о людях во мне от матери — она была крестьянской женщиной, — добавил ветеран.

По словам ветерана, жить ему помогает любимое дело — он преподаватель. Говорит, что от работы никогда не уставал — ни когда работал школьным учителем, ни на фронте, ни во время преподавания в университете.

— Такой день, он невольно будоражит, и всё время думаешь — а всё ли я сделал? — задаётся вопросом ветеран. — Здоровье иногда бывает не очень, вот есть мысли написать книгу про хороших людей, которые мне встретились, но, наверное, здоровья не хватит, и зрение у меня хуже стало.

Сегодня Семён Семёнович ещё ждёт гостей из родного университета, в котором он трудился. А здесь можно посмотреть, как мы поздравляли Семёна Семёновича Козьмина с днём рождения в прошлом году.