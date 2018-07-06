Компания Sufferfest выпустила спортивное пиво для атлетов

Для тех, кто не может наслаждаться спортивными упражнениями просто так, без мотивации, есть приятный стимул — кружка ледяного пива после тренировки. Однако в компании Sufferfest Beer Company заверяют, что это в прошлом и они готовы пойти дальше. Здесь разработали такой сорт пива, который может с успехом заменить спортивные напитки. Серия FKT Pale Ale недавно пополнила ассортимент пивоваренной компании, которая специализируется на изготовлении пива для разных «субкультур». Например, здесь варят безглютеновое пиво для ценителей этой диеты и просто низкокалорийное для не желающих толстеть. Есть пиво с пыльцой пчел и минеральной крошкой, для любителей экзотики, и многое другое. Теперь вот и FKT Pale Ale — спортивное пиво.

По своей сути это пейл-эль, светлый напиток, полученный методом верхового брожения, куда добавили много полезных для физических нагрузок компонентов. В частности, до 96 грамм натрия на банку пива, для борьбы с дегидратацией клеток и спазмами при длительном беге и прыжках. В этом пиво копирует свойства спортивных напитков для балансировки электролитов в организме.

Главное же в этом пиве — его вкус, сформированный комбинацией большой дозы апельсинового сока и черной смородины. По словам авторов FKT Pale Ale, такой крафтовый фруктово-спортивный пейл-эль пить куда приятнее, чем суровые и безвкусные профессиональные смеси.