Ещё
Девушки из Прикамья стали фигурантами дела из-за надругательств над школьницей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушки из Прикамья стали фигурантами дела из-за надругательств над школьницей 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В городе Губахи Пермского края на четверых девушек, которые несколько часов издевались над несовершеннолетней, завели уголовное дело, сообщает краевое СУ СК.
«Вечером 6 июня 2018 года четверо жительниц города Губахи, двое из которых являются несовершеннолетними, заранее договорившись, пришли в квартиру к своей несовершеннолетней знакомой, где в течение четырех часов умышленно, на почве личных неприязненных отношений, наносили ей побои и совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также в СУ СК по Прикамью отметили, что дело заведено по статьям УК «истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору» и «иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетней».
Вину фигурантки дела признали. Троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертой связи с беременностью применена мера принуждения в виде обязательства о явке.
Как передает РИА «Новости», причиной конфликта стала ревность одной из обвиняемых. Также сообщается, что из-за истязаний потерпевшая, возможно, навсегда лишилась возможности иметь детей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дзагоев готов сыграть в четвертьфинале Польза от поцелуев оказалась сильно преувеличена Стало известно, что спасло Скрипалей от гибели после отравления
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Что раздражает провинциалов в москвичах29
Видео крещения младенцев шокировало Сеть65
Российские звезды до и после пластики4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем8
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение