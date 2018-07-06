Девушки из Прикамья стали фигурантами дела из-за надругательств над школьницей

В городе Губахи Пермского края на четверых девушек, которые несколько часов издевались над несовершеннолетней, завели уголовное дело, сообщает краевое СУ СК

«Вечером 6 июня 2018 года четверо жительниц города Губахи, двое из которых являются несовершеннолетними, заранее договорившись, пришли в квартиру к своей несовершеннолетней знакомой, где в течение четырех часов умышленно, на почве личных неприязненных отношений, наносили ей побои и совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в СУ СК по Прикамью отметили, что дело заведено по статьям УК «истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору» и «иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетней».

Вину фигурантки дела признали. Троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертой связи с беременностью применена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Как передает РИА «Новости», причиной конфликта стала ревность одной из обвиняемых. Также сообщается, что из-за истязаний потерпевшая, возможно, навсегда лишилась возможности иметь детей.