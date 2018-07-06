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5 швейных гаджетов, о которых вы никогда не слышали
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5 швейных гаджетов, о которых вы никогда не слышали 

BurdaStyle.ru 44 минуты назад
1. Лазерные ножницы
С таким лазерным прицелом отрезать неровно просто не получится! Конечно, они тоже потребуют сноровки, но для этого потребуется совсем немного практики.
Вот как процесс использования этого инструмента выглядит на практике:
2. Круглая лапка для вышивки цветов
С помощью этой лапки вы сможете вышивать цветы разных размеров используя любые декоративные строчки, которые есть в настройках вашей швейной машинки!
Установку и примеры использования этой чудо-лапки можно посмотреть в видеоролике ниже:
3. «Друзья шпулек»
Именно так переводится с английского название этого нехитрого приспособления! Bobbin buddies представляет собой специальное крепление, которое вставляется внутрь катушки и позволяет хранить шпульки вместе с катушкой.
4. «Фиолетовая штучка»
Под таким забавным названием продается дешевая фиолетовая штуковина, вид которой ровным счетом ничего не говорит о ее назначении! А между тем, Purple Thang весьма многофункциональное устройство: с ее помощью можно направлять ткань под лапку, выворачивать, расправлять уголки, закладывать складки и делать многое, многое другое. Проще один раз увидеть, чем сто раз услышать:
5. Нескользящие наклейки
Любой, кто увлекается пэчворком (и не только), знает, какой головной болью может оказаться линейка, которая так и норовит соскользнуть со своего места в самый неподходящий момент! Решение существует в виде небольших прозрачных наклеек, с которыми ваша линейка останется на месте.
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Женский форум
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