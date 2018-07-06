5 швейных гаджетов, о которых вы никогда не слышали

1. Лазерные ножницы

С таким лазерным прицелом отрезать неровно просто не получится! Конечно, они тоже потребуют сноровки, но для этого потребуется совсем немного практики.

Вот как процесс использования этого инструмента выглядит на практике:

2. Круглая лапка для вышивки цветов

С помощью этой лапки вы сможете вышивать цветы разных размеров используя любые декоративные строчки, которые есть в настройках вашей швейной машинки!

Установку и примеры использования этой чудо-лапки можно посмотреть в видеоролике ниже:

3. «Друзья шпулек»

Именно так переводится с английского название этого нехитрого приспособления! Bobbin buddies представляет собой специальное крепление, которое вставляется внутрь катушки и позволяет хранить шпульки вместе с катушкой.

4. «Фиолетовая штучка»

Под таким забавным названием продается дешевая фиолетовая штуковина, вид которой ровным счетом ничего не говорит о ее назначении! А между тем, Purple Thang весьма многофункциональное устройство: с ее помощью можно направлять ткань под лапку, выворачивать, расправлять уголки, закладывать складки и делать многое, многое другое. Проще один раз увидеть, чем сто раз услышать:

5. Нескользящие наклейки

Любой, кто увлекается пэчворком (и не только), знает, какой головной болью может оказаться линейка, которая так и норовит соскользнуть со своего места в самый неподходящий момент! Решение существует в виде небольших прозрачных наклеек, с которыми ваша линейка останется на месте.