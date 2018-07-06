Сексуальные красотки устроили жгучую фотосессию с видом на «Екатеринбург-Сити»

Нереально красивую фотосессию сделали гимнастки и на этот раз ещё и гимнаст из студии танцев «Нашествие». Они установили пилон на берегу Городского пруда со стороны Гражданской.

— Мы нашли классное место и решили устроить там фотосессию, — рассказала E1.RU руководитель студии Екатерина Лапинская. Всего в ней приняли участие девять человек — это класс нашего преподавателя Светы Корниловой. Девочки опытные — занимаются около четырех лет, а Илья — меньше года.

Фотосессия продолжалась три часа. Публикуем некоторые кадры.

Ранее мы публиковали кадры фотосессии, которая была сделана в районе порога Ревун. Тогда подвесы для полотен закрепили на вершине скалы на высоте 20 метров. В коллекции покорённых мест есть Дидинский тоннель, Дружининский карьер, Плотинка, берег Шарташа, сиреневое поле под Екатеринбургом.

В августе прошлого года гимнастки из студии «Нашествие» устроили ещё одну жгучую фотосессию — над Визовским прудом. Ради шикарных кадров они заказали на три часа манипулятор, на котором подвешивали полотна, кольцо и шест.

Также читатели E1.RU могли полюбоваться кадрами гимнасток, сделанными в городских парках.