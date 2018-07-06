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Коробка взорвалась в руках у семейной пары: подробности ЧП на Врубовой от главного свидетеля
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Коробка взорвалась в руках у семейной пары: подробности ЧП на Врубовой от главного свидетеля 

161.ru 41 минуту назад
Фото: 161.ru
Алексей находился рядом с эпицентром взрыва
Корреспонденту 161.ru удалось опросить главного свидетеля ЧП на продуктовой базе «Врубовая». Мужчина находился рядом с место происшествия, очевидцы утверждают, что именно он передал своему приятелю злополучную коробку, которая через пару мгновений взорвалась.
— Я не брал коробку в руки, — утверждает Алексей. — В тот момент я предложил Ольге и Михаилу включить музыку. Они согласились. Я отвернулся, а Ольга и Михаил стали что-то искать в мусоре, который должен был пойти под пресс. В этот момент прогремел взрыв.
48-летняя Ольга и 30-летний Михаил — гражданские супруги. Они живут в общежитии неподалеку от «Врубовой», на базе они подрабатывали на прессовке мусора, но официально трудоустроены, по словам их знакомых, не были. У Ольги есть взрослая дочь. Сейчас Ольга и Михаил находятся в реанимации.
Редакция 161.ru выясняет подробности случившегося в режиме онлайн.
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