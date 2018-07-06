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За что платят певцы в лермонтовском хоре?
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За что платят певцы в лермонтовском хоре? 

АиФ Ставрополье 36 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в центре соцобслуживания населения г. Лермонтова, согласно ст. 32 ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в учреждениях соцзащиты могут взимать с граждан деньги за так называемые социально-педагогические услуги.
В данном случае тот факт, что пенсионеры используют помещение центра для своих занятий, можно расценивать как такую услугу. Рассчитывать на бесплатную помощь могут несовершеннолетние, граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, и малоимущие.
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