За что платят певцы в лермонтовском хоре?

Как сообщили в центре соцобслуживания населения г. Лермонтова, согласно ст. 32 ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в учреждениях соцзащиты могут взимать с граждан деньги за так называемые социально-педагогические услуги.

В данном случае тот факт, что пенсионеры используют помещение центра для своих занятий, можно расценивать как такую услугу. Рассчитывать на бесплатную помощь могут несовершеннолетние, граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, и малоимущие.