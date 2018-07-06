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Калужская ГИБДД сняла «пластилиновый» мультфильм о световозвращателях
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Калужская ГИБДД сняла «пластилиновый» мультфильм о световозвращателях 

Калуга 24 37 минут назад
Фото: Калуга 24
К 45-летию движения юных автоинспекторов России сотрудники управления ГИБДД по Калужской области и воспитанники Калужского центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» сняли полутораминутный мультфильм в жанре пластилиновой анимации. https://www.youtube.com/watch?v=lzES4lxca6M&feature=youtu.be Героев мультика, в котором рассказывается о том, что такое световозвращатели, и зачем они нужны на дорогах, дети лепили из пластилина сами. Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, было отснято более тысячи кадров. Стихи, звучащие за кадром, написаны инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Калужской области Владленой Васюковой специально для этого проекта. Озвучила мультфильм Алина Владимирова — дочь сотрудницы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области Татьяны Владимировой. Производством видео— и аудиороликов для детей и взрослых, как сообщается, сейчас занимаются управления ГИБДД по всей стране. Каждое разрабатывает свое направление. Все управления Центрального федерального округа пропагандируют световозвращатели.
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