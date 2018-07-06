День поцелуев: почему целоваться — признак развитого общества

Сегодня, 6 июня, отмечается Всемирный день поцелуя. Считается, что этот праздник зародился в Великобритании в конце XIX века, а более столетия спустя был официально признан ООН и получил статус международного. Тем не менее, до сих пор праздник воспринимается скорее как неофициальным, и приуроченные к нему события более чем в 60 странах мира проводятся энтузиастами.

Пусть традиция целоваться существует не во всех мировых культурах, для европейцев поцелуй уже давно остаётся важным проявлением самого воспеваемого поэтами чувства. Учёные считают, что подобная форма взаимодействия между людьми встречается тем чаще, чем более сложно устроено общество. Одной из причин, по которым поцелуи стали столь «популярным» способом выражения нежных чувств, некоторые исследователи считают большое количество рецепторов, расположенных на губах и языке и позволяющими очень «ярко» ощущать прикосновения.

Поцелуй в широком смысле может быть не проявлением любви или страсти, а знаком почтения (например, если галантный кавалер целует даме руку), проявлением дружбы или родственных чувств. Более того, формально к этой категории можно отнести, в том числе, момент, когда вернувшийся из долгого путешествия человек целует землю. Тем не менее, вне контекста это слово чаще всего вызывает ассоциацию именно с двумя влюбленными, которые целуются в губы.

Во многих странах ко Дню поцелуев приурочены достаточно оригинальные конкурсы — к примеру, на самый долгий или самый оригинальный поцелуй. В 2012 году в Тюмени был организован флешмоб «Массовый поцелуй», в котором приняли участие почти три тысячи человек, поцеловавшихся единовременно.

Впрочем, медики не рекомендуют в какой бы то ни было день целоваться со множеством незнакомых людей — в первую очередь, из соображений гигиены. Тем не менее, подарить неожиданный поцелуй своей «второй половинке» в этот день, по всей вероятности, будет хорошей идеей.

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