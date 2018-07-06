Ещё
День поцелуев: почему целоваться — признак развитого общества
Далее:
Читайте также:
Ещё

День поцелуев: почему целоваться — признак развитого общества 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Сегодня, 6 июня, отмечается Всемирный день поцелуя. Считается, что этот праздник зародился в Великобритании в конце XIX века, а более столетия спустя был официально признан ООН и получил статус международного. Тем не менее, до сих пор праздник воспринимается скорее как неофициальным, и приуроченные к нему события более чем в 60 странах мира проводятся энтузиастами.
Пусть традиция целоваться существует не во всех мировых культурах, для европейцев поцелуй уже давно остаётся важным проявлением самого воспеваемого поэтами чувства. Учёные считают, что подобная форма взаимодействия между людьми встречается тем чаще, чем более сложно устроено общество. Одной из причин, по которым поцелуи стали столь «популярным» способом выражения нежных чувств, некоторые исследователи считают большое количество рецепторов, расположенных на губах и языке и позволяющими очень «ярко» ощущать прикосновения.
Поцелуй в широком смысле может быть не проявлением любви или страсти, а знаком почтения (например, если галантный кавалер целует даме руку), проявлением дружбы или родственных чувств. Более того, формально к этой категории можно отнести, в том числе, момент, когда вернувшийся из долгого путешествия человек целует землю. Тем не менее, вне контекста это слово чаще всего вызывает ассоциацию именно с двумя влюбленными, которые целуются в губы.
Во многих странах ко Дню поцелуев приурочены достаточно оригинальные конкурсы — к примеру, на самый долгий или самый оригинальный поцелуй. В 2012 году в Тюмени был организован флешмоб «Массовый поцелуй», в котором приняли участие почти три тысячи человек, поцеловавшихся единовременно.
Впрочем, медики не рекомендуют в какой бы то ни было день целоваться со множеством незнакомых людей — в первую очередь, из соображений гигиены. Тем не менее, подарить неожиданный поцелуй своей «второй половинке» в этот день, по всей вероятности, будет хорошей идеей.
Источник
Карельские вести: последние новости
Особенности покраски деревянных домов Безопасность превыше всего: можно ли забеременеть в критические дни? Ему повезло, что он не такой, как все. Такого о Коутиньо вы точно не знали!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь12
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты53
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»2
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение