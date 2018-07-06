Ufa1 рекомендует: 5 советов от уфимского тренера, что делать, если тонешь

Ленту новостей наводнили сводки: «В Деме утонул мальчик», «Из реки Белой извлекли тело пожилого мужчины» и далее по списку. Как стало известно Ufa1, в первый же день июля в республике водная стихия забрала себе шесть человек, а на сегодняшний день утонувшими числятся 25 челок, пять из них — дети.

Почему столько жертв?

На самом деле ни для кого не секрет, почему тонут люди. Виновата уже невнимательность родителей, излишняя самонадеянность, незнание брода, игнорирование предупреждающих табличек и — прежде всего — алкоголь.

— В прошлом году — утонули 80 мужчин, 5 женщин и 8 детей (93 человека), — говорит председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. — В Уфе на санкционированных местах купания за этот сезон было спасено 20 человек. Не остаются без внимания и так называемые «дикие» пляжи, в ходе рейдов на них выставляются временные спасательные посты. Профессиональным спасателям помогают и добровольцы из Всероссийского общества спасания на водах.

Как сообщает ведомство, больше всего гибнут на реках Белая, Дема и Ик. Только на Белой в этом году уже утонули шесть человек.

Не зная броду

Течения, водовороты, даже на первый взгляд не такие сильные, на самом деле очень коварны. Например, много людей продолжает ходить к берегу напротив «Солнечного», где сейчас ведется строительство набережной. Видимо, перейти мост им просто лень. Но Служба спасения не устает предупреждать, что там опасно: глубокое место, сильное течение, а на дне может быть строительный мусор или стекло.

В этом году в республике было оборудовано 75 официальных зон отдыха с акваторией и необходимым инвентарем. В Уфе их насчитывается девять:

«Солнечный» (р. Белая, Кировский район); «Сипайловское сочи» (р. Уфа, Октябрьский район); «Берег солнца» (р. Уфа, Октябрьский район); «Кашкадан» (оз. Кашкадан, Октябрьский район); «Гольфстрим» (оз. Теплое, Калининский район); «Райский берег» (оз. Теплое, Калининский район); «Песчаный» (р. Уфа, Калининский район); «Карьерное» (оз. Глубокое, Демский район); «Затон» (р. Белая, Ленинский район).

Зона отдыха «Водопад», которая работала в прошлом году, осталась без арендаторов, а значит — без охраны.

— Это место отдыха не обустроено, но люди все равно приходят туда отдыхать по старой памяти. Нужно позаботиться об их безопасности, — отметил на оперативке в администрации вице-мэр Салават Хусаинов.

Спаси себя сам Но что делать, если ты остался один на один со стихией? Чувствуешь, что идешь ко дну, а звать на помощь некого, да и трудно, когда вода попадает в нос и рот, не давая возможности кричать.

Короткий ликбез от инструктора по плаванию Егора Никитина

— В первую очередь я бы посоветовал, чтобы родители покупали для детей надувные круги, нарукавники. Если они не могут ребенка постоянно контролировать, как это у нас обычно бывает. И вообще можно с ранних лет отдавать ребенка на плавание, чтобы он хотя бы научился держаться на воде.

— Как себя правильно вести, если уже оказался в заложниках у воды?

— Конечно, маленькому ребенку трудно это объяснить, но главное в данном случае не паниковать потому, что начинаются неконтролируемые, неосознанные действия как раз приводят к таким последствиям.

Желательно задержать дыхание, постараться расслабиться и лечь на спину. Потом потихонечку-потихонечку грести к берегу. Родители как-то должны объяснять им это, научить ложиться на спину. В этом положении воде труднее попасть в дыхательные пути и расходуется меньше энергии.

— Что делать при судорогах?

— Нужно прямо на месте задержать дыхание, нырнуть и потянуть ногу. То есть привести мышцы в обратное состояние, для этого надо просто ногу выпрямить и руками за носок потянуть.

— Как оказывать первую помощь?

— Для начала нужно избавить легкие от воды. Если этого не сделать, то от массажа сердца и искусственного дыхания будет только хуже. Человека можно перевернуть на живот, если есть какой-то склон, или положить на колено. Детей вообще можно взять за ноги и подержать вниз головой (только не трясти).

— А что если человек не рассчитал силы, и его стало уносить течением?

— Схема та же — не паниковать, перевернуться на спину, и тихонечко грести к берегу. В любом случае ты до него доберешься. Пусть даже вас отнесет на приличное расстояние — не беда, сможете дойти пешком.