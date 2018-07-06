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Селена Гомес отпраздновала День независимости США в Диснейленде
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Селена Гомес отпраздновала День независимости США в Диснейленде 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Более двухсот лет назад Америка приняла декларацию о независимости. Каждое четвертое июля на улицы США выходят сотни американцев с национальным флагом в руках. В этот день принято собираться в гостях друг у друга и наслаждаться временем, проведенным в кругу близких и друзей.
Селена Гомес (Selena) в этом году решила отправиться с друзьями в Диснейленд. Актриса взяла с собой кузину и Дэвида Хенри, напарника по сериалу «Волшебники из Вэйверли Плэйс».
Ребята веселились: катались на горках, ели попкорн, общались с фанатами и с удовольствием делали фото на память с каждым, кто узнавал их под темными очками. ;;
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