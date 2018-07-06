Toyota отправила в шестилетнее плавание лодку без ДВС

Лодка под названием Energy Observer, которая не имеет традиционных двигателей внутреннего сгорания, отправилась в шестилетнее плавание. Проект спонсируется компанией Toyota: европейское подразделение обеспечивает все его функционирование, а французское — предоставляет экипажу автомобили для поездок во время схода на берег.

Лодка была построена в 1983 году конструктором Найджелом Айренсом. С тех пор она несколько раз перестраивалась. Для участия в шестилетнем плавании лодку подготавливали 30 человек, включая корабельных инженеров и дизайнеров. Длина Energy Observer составляет 30,5 метра, ширина — 12,8 метра, масса — 28 тонн. За шесть лет корабль посетит 50 стран и остановится в 101 порту.

Вместо традиционных ДВС, Energy Observer оснащен несколькими силовыми установками, «перерабатывающими» энергию солнца, ветра и волн.

Так, например, лодка может получать водород при помощи электролиза морской воды. Он сжимается, хранится в баках и может использоваться для питания силовой установки на топливных ячейках. Это экологически чистый вида топлива, при переработке которого единственным «выхлопом» является вода.

За время путешествия экипаж снимет восьмисерийный документальный фильм, который покажут на французском канале Planète+. Также этапы плавания будут освещаться в соцсетях.

В 2020 году экипаж Energy Observer посетит Токио, чтобы побывать на открытии Олимпийских игр.