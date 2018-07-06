Татьяна Дзюина: «Однажды я поняла, что „потом“ может не наступить»

Ответьте честно, сколько раз вы пытались изменить жизнь? Начать бегать с понедельника, учить новый язык, сменить работу или место жительства? И сколько раз дальше обещаний самому себе дело не ушло? 32-летняя уроженка Глазова Татьяна Дзюина решила кардинально изменить свою жизнь, отказаться от престижной карьеры и переехать в рыбацкую деревушку, когда едва не погибла

Всегда говори да!

Раньше Татьяна жила работой. В 19 лет переехала в Москву, начинала работу бухгалтером, а уже в 22 года стала финансовым директором и партнером небольшой компании. Глазовчанка сама признается, что любимым днем у нее был понедельник: у нее буквально чесались руки позвонить партнеру и рассказать, что Татьяна придумала за выходные.

Кроме работы, у меня ничего не было. Да я и не хотела, думала, что успеется. На все предложения друзей поехать на отдых, включиться в их хобби я отвечала потом, но это потом все не наступало, делится Татьяна.

Все изменилось в 2010 году. Таня ехала в электричке, когда на нее напал неизвестный парень. Он жестоко избил девушку, и в какой-то момент Таня оказалась между открытым окном поезда и нападавшим, электричка неслась на полном ходу. По глазам парня Татьяна поняла, что еще секунда, и он выбросит ее в окно.

Вся жизнь в одну минуту промелькнула перед глазами: родители, друзья, одноклассники и работа. После той истории я поняла, что откладывать жизнь нельзя, и у меня включился режим всегда говори да!. Мне говорили: Тань, поехали в Таиланд?, и я отвечала Да!, Тань, поехали на горнолыжку? Да!, А давай на виндсерфинг? И на серфинг?. И я снова отвечала Да!, рассказывает Татьяна. Одно из таких да и привело меня в 2012 году в Италию. И тогда я увидела озеро Гарда.

Чтобы купить билет в Москву, Татьяна сдала накопленные 10-рублевые монеты

Татьяна и раньше видела горы, горные озера, но Гарда ее покорило. Пожив на озере неделю, Татьяна с друзьями уехали в другую часть Италии. Девушке понадобилась пара дней, чтобы понять, что ей просто нужно вернуться назад. Татьяна приехала к озеру и провела там еще 5 дней.

В Москву Таня переехала в 19 лет. Сначала работала официанткой, а после устроилась в магазин техники Фото: личный архив Решила изменить свою жизнь

Следующие два года Таня снова и снова возвращалась на озеро. Куда бы она ни поехала во Францию, в Португалию, в Испанию, на горнолыжные курорты, в горы, на обратном пути она всегда делала пересадку в Италии, чтобы заехать хоть на один день на Гарду. Только спустя еще несколько лет, в 28, Татьяна поняла: она хочет не приезжать к озеру, а жить у него.

В 28 лет меня накрыли вопросы: А зачем я это делаю?, А для чего мне эта работа?. На работе я была таким серым кардиналом, редко выезжала на встречи, редко общалась с другими людьми это все делал мой партнер по бизнесу. А потом я обратилась к карьерному стратегу (человек, помогающий построить карьеру. Прим. ред.). Она помогла понять, что как раз общение с людьми одна из сильных моих сторон. И нам пришла идея, почему бы мне не поехать в мое любимое место и не придумать что-то новое. Я решилась! делится Татьяна.

Чтобы стать своей среди итальянцев, Татьяне понадобилось около двух лет Фото: личный архив 333 факта о Гарда

Местом, где Татьяна решила начать жизнь заново, стало полюбившееся ей озеро Гарда. Поначалу девушка не знала, чем будет заниматься, но озеро будто подсказало ей направление.

Удивительно, но Гарда не какое-то развитое туристическое место. Чтобы познакомиться с озером, я начала изучать его сама, сама прошла все тропинки. Если видела развилку, говорила себе: Так, сегодня пойду по одной тропинке, а завтра вернусь и пойду по другой. Постепенно узнавала местность. Параллельно учила итальянский. В один из своих приездов я просто отказалась от английского, чтобы уже начать говорить на итальянском. Говорила так, как могу. А сейчас я эксперт по итальянскому озеру Гарда и знаю о нем 333 факта и почти столько же интересных мест, отшучивается Татьяна.

В 2015 году глазовчанка впервые провела спортивную прогулку по Гарде для туристов, и с тех пор она организовывает путешествия по итальянскому озеру на постоянной основе! Теперь такие маршруты ее работа и хобби одновременно.

Я не работаю на всем озере оно в длину 52 км, я работаю только на севере, там, где горы. Живу в рыбацкой деревне. Меня уже все знают, здороваются, когда я иду по улице, улыбается Татьяна. Кстати, все маршруты для моих клиентов я придумываю сама это всегда разные программы. Каждый в путешествии ищет что-то свое, поэтому мы обязательно предварительно созваниваемся, я узнаю, чем интересуется человек.

Весь гардероб Татьяны весит 23 килограмма именно столько багажа можно брать в самолет Фото: личный архив

Весной и осенью Татьяна живет на Гарде, знакомится с местными и изучает озеро, летом и зимой возвращается в Москву, чтобы увидеться с близкими и разработать новые идеи. Но и возвращаясь в Россию, девушка не отсиживается дома: участвует в походах, бегает марафоны и веселит детей в костюме зайца. Она все время бросает вызов себе.

Я прыгнула с парашютом, взошла на Эльбрус. Уже могу 100 км проехать по горам на велосипеде, могу пройти 50 км, побежать 30 км, и все по горам. Конечно, у меня, бывают стерты в мозоли ноги, сгоревший нос, но мне это нравится. Я люблю виды спорта на выносливость. В прошлом году, например, я была в категорийном походе. Мы шли и по камням и по сыпучке. 7 дней шли по снегу, у нас не было связи, там вообще не было следов людей. После таких походов начинаешь совершенно по-другому относиться к благам цивилизации, делится Татьяна.