Медали «За любовь и верность» вручат 20 нижегородским семейным парам

8 июля в селе Жайск Вачского района состоится торжественное мероприятие «Вместе и навсегда», посвященное Дню семьи, любви и верности.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в ходе праздника состоится чествование 20 пар — юбиляров семейной жизни, которым будут вручены медали «За любовь и верность», а также 5 пар молодоженов, соединивших свои сердца в День памяти святых Петра и Февронии Муромских.

Проведение торжества традиционно сопровождается концертной программой: выступлениями народных ансамблей, выходом театрализованных персонажей Петра и Февронии, номерами художественной самодеятельности.

Завершится мероприятие запуском в небо воздушных шаров.