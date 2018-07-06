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Медали «За любовь и верность» вручат 20 нижегородским семейным парам
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Медали «За любовь и верность» вручат 20 нижегородским семейным парам 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
8 июля в селе Жайск Вачского района состоится торжественное мероприятие «Вместе и навсегда», посвященное Дню семьи, любви и верности.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в ходе праздника состоится чествование 20 пар — юбиляров семейной жизни, которым будут вручены медали «За любовь и верность», а также 5 пар молодоженов, соединивших свои сердца в День памяти святых Петра и Февронии Муромских.
Проведение торжества традиционно сопровождается концертной программой: выступлениями народных ансамблей, выходом театрализованных персонажей Петра и Февронии, номерами художественной самодеятельности.
Завершится мероприятие запуском в небо воздушных шаров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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