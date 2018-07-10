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«Нижегородские семьи, награжденные медалями „За любовь и верность“ — образец, достойный подражания», — Никита Никитин
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«Нижегородские семьи, награжденные медалями „За любовь и верность“ — образец, достойный подражания», — Никита Никитин 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
9 июля в одном из красивейших зданий города — усадьбе Рукавишниковых состоялся традиционный«Бал юбиляров». Мероприятие проводится главным управлением ЗАГС Нижегородской области и государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Нижегородский Дом бракосочетания» с 2013 года в рамках празднования
Дня семьи, любви и верности. В этот день в России вспоминают святых благоверных князя Петра
и княгиню Февронию Муромских — покровителей семьи и брака.
9 июля чествовали
22 супружеских пары: «бриллиантовых», «золотых», «сапфировых», «жемчужных»
и «серебряных» юбиляров, проживших в браке соответственно 60, 50, 45, 30  и 25 лет.
И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Никита Никитин вручил юбилярам семейной жизни медали «За любовь и верность» — общественную награду, учрежденную Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности
в Российской Федерации» и поздравительные письма главы Нижегородской области Глеба Никитина.
Никита Никитин тепло поздравил гостей праздника, отметив, что семьи, собравшиеся в зале — образец, достойный подражания, а значимость сохранения семейных традиций для жителей Нижегородской области невозможно переоценить.
Всего в этот торжественный день медалями «За любовь и верность» награждено 15 семей. Юбиляры принимали памятные подарки, цветы и слова поздравлений от уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Надежды Отделкиной, министра социальной политики Нижегородской областиАндрея Гнеушева, руководителя главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой.
Поздравление супружеских пар сопровождалось музыкальными номерами. Эксклюзивной частью праздника стало песочное шоу о любви князя Петра
и простой девушки Февронии, чей супружеский союз стал воплощением верности, взаимной любви и семейного счастья.
По традиции супруги оставили свои подписи в почетной Книге юбиляров,
тем самым вписав истории своих семей в историю нижегородского края.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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