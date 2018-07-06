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За победу в конкурсе благоустройства — сто тысяч рублей
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За победу в конкурсе благоустройства — сто тысяч рублей 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области за победу в конкурсе благоустройства житель города Багратионовска, за свой двор, получил сто тысяч рублей.
Всероссийский конкурс состоялся при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Присутствовали номинации: «Уютный двор», «Безопасный двор», «Спортивный двор», прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 6 июля 2018 года, орагнизаторы конкурса.
3-е место в номинации «Уютный двор» получил проект из Багратионовска. Автор проекта Евгений Хвесюк: «Пару лет назад наш дом вошел в программу по благоустройству дворовых территории. Сразу после окончания работ нам захотелось сделать придомовую территорию еще более уютной и привлекательной. Сердце нашего дворика — декоративный уголок в деревенском стиле, украшенный деревянной мельницей и колодцем, которые мы смастерили сами, маленькими кустарниками и веселыми гномами. Шикарные клумбы с петуниями, рассаженные по периметру туи, ровненький ухоженный газон — давно радуют не только глаз, но и гостей нашего дома.
В прошлом году совместно с соседями мы приняли решение снести старые сараи и сделали на их месте полноценную парковку на четыре места. Получилось компактно, а главное, очень удобно. Все, что мы делаем, мы делаем с любовью, а с наступлением тепла полным составом дома выходим на субботники. На достигнутом останавливаться не собираемся! Мы мечтаем о том, что наш двор станет не только уютным местом отдыха для его жильцов, но и примером соседям и жителям всего города».
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