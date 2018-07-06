7 неизбежных проблем, которые ждут каждого любителя выпить

Для многих людей алкоголь постепенно становится частью повседневной жизни. Но никто не считает себя алкоголиком — для нас это полностью опустившийся человек, живущий на улице и пробавляющийся случайными заработками. На самом же деле, это далеко не так. Общепринятые заблуждения о приемлемости постоянного злоупотребления алкогольными напитками буквально ставят отдельных индивидов на грань алкоголизма и физического разрушения. Вот далеко не полный, но все же, довольно пугающий список проблем, с которыми легко может столкнуться каждый любитель выпить.

Рак горла

Люди обычно связывают рак горла и ротовой полости с сигаретами. Они недалеки от истины, но не стоит забывать и о том, что те же проблемы может вызвать алкоголь. Исследования показали, что три четверти заболевших раком горла людей пили довольно часто. Собственно, риск любителя алкоголя подхватить эту страшную болезнь в шесть раз выше, чем у обычного человека.

Хронический панкреатит

Регулярные приемы алкоголя вполне могут привести человека к хроническому панкреатиту. Поджелудочная железа постоянно воспалена, вызывая боль, тошноту, лихорадку и рвоту. Чем больше вы пьете — тем больший ущерб наносите поджелудочной.

Депрессия

Алкоголь может быть и причиной, и следствием депрессии. Неумолимая статистика говорит, что существует неразрывная связь между любителями выпить и плохим душевным состоянием. Около трети людей, не отказывающих себе в этом сомнительном удовольствии, страдают от постоянной депрессии. Дело в том, что алкоголь не решает никаких проблем — напротив, он угнетает центральную нервную систему, только увеличивая разрыв между вами и нормальным существованием.

Инсульт

Всего два шота крепкого напитка в день увеличивают ваши шансы получить инсульт на целых 50%. Статистика врать не будет: достаточно заглянуть в ближайшую больницу, чтобы выявить эту вполне закономерную взаимосвязь.

Бесплодие

Алкоголь не только оказывает плохое влияние на женскую фертильность, но и ведет к мужскому бесплодию. Крепкие напитки снижают количество сперматозоидов — это уже не говоря о тех проблемах, которые получит ребенок, если ваша дама сердца все-таки сможет забеременеть.

Импотенция

Многие люди считают, что алкоголь и секс буквально созданы друг для друга. Действительно, под влиянием винных паров мы становимся более раскрепощены и можем с большей легкостью завести знакомство с особью противоположного пола. Но вот к чему это приведет? Длительное употребление алкоголя ведет к снижению желания заниматься сексом, эректильной дисфункции и проблемам с достижением оргазма. Ваша печень умеет справляться с последствиями только 50-70 грамм крепкого алкоголя в час — вот и не превышайте эту скорость, если не хотите вышеперечисленных проблем.

Диабет

Знаете ли вы, что многие представленные на рынке алкогольные напитки содержат огромное количество сахара? Кроме избыточного веса, вы рискуете заработать самый настоящий диабет. Когда вы пьете на регулярной основе, чувствительность организма к инсулину неуклонно снижается — а это прямая дорожка к диабету второго типа. Что же касается лишнего веса, то пинта лагера содержит столько же калорий, сколько кусок вкусной пиццы.