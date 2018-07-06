Ученые определили максимальную продолжительность жизни

Гериатры выявили максимальную продолжительность жизни человека. По их данным, человек может прожить до 120 лет, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва

«Я убеждена, что в ближайшие десятилетия появятся новые подходы к продлению активной жизни, мы с вами можем застать этот момент», — сказала она.

Ткачёва добавила, что в настоящее время российские ученые проводят исследования по изучению механизмов старения с тем, чтобы сделать способы продления жизни доступными для всех.

Ранее Ольга Ткачёва рассказала об увеличении средней продолжительности жизни россиян к 2030 году. По данным гериатров, она составит 75,8 года, для женщин — 83,7 года. в настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет 73,5 года.