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Ученые определили максимальную продолжительность жизни
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Ученые определили максимальную продолжительность жизни 

News.ru 1 час назад
Гериатры выявили максимальную продолжительность жизни человека. По их данным, человек может прожить до 120 лет, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва.
«Я убеждена, что в ближайшие десятилетия появятся новые подходы к продлению активной жизни, мы с вами можем застать этот момент», — сказала она.
Ткачёва добавила, что в настоящее время российские ученые проводят исследования по изучению механизмов старения с тем, чтобы сделать способы продления жизни доступными для всех.
Ранее Ольга Ткачёва рассказала об увеличении средней продолжительности жизни россиян к 2030 году. По данным гериатров, она составит 75,8 года, для женщин — 83,7 года. в настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет 73,5 года.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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