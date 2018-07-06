Елена Кулецкая: «Оглянуться не успела, а уже тридцать недель — финишная прямая!»

Лена, как настроение? Второго ребенка ждете с тем же волнением или во второй раз уже всё ясно и понятно?

Настроение чудесное, спасибо! В обе беременности мне жутко везло: не было ни дня токсикоза или плохого самочувствия, так что я практически не меняла свой ритм жизни. Но действительно, во второй раз всё проходит как на автопилоте. Оглянуться не успела, а уже тридцать недель — финишная прямая! Все-таки с двухлетним ребенком совершенно нет времени развалиться на диване, причитая «ох, как же я с животом устала». Тут надо по сто раз сесть/встать/побежать. О том, что твои габариты не совсем вписываются в дверной проем, вспоминаешь, только в очередной раз снося косяк.

Вы мама с опытом. Каких ошибок хотелось бы избежать со вторым ребенком?

Я точно знаю, что не буду загоняться по поводу детских вещей! Не потому, что от Ники многое осталось, а просто от реального понимания того, что конкретно нужно, а что— маркетинговая блажь. В беременность ведь как? На последнем месяце делать совершенно нечего, вот и погружаешься по уши в мама-блоги и мама-журналы, где четко написано, что молодым родителям жить без подогревателя влажных салфеток ну категорически невозможно!

А ты же хочешь дать своему чаду только самое лучшее, вот и составляешь список «необходимого» на сто страниц. Правильно говорят, что второй ребенок идет с 50%-ной скидкой.

Я заметила, ваш Instagram — настоящая энциклопедия для будущих родителей…

Я очень не люблю что-то советовать и крайне аккуратно преподношу информацию. Просто делюсь тем, как всё происходит у нас, и часто оставляю место для диалога. Категоричных советов «делайте так-то и так-то» у меня на @elenakuletskaya вы не увидите.

Как по-вашему, какой пост самый популярный?

Рецепт зеленого супа, который в Stories так аппетитно уплетает Ника, у меня спросили, наверное, тысячу раз. Это хит. Я и сама часто обращаюсь за советом к своим подписчицам. Коллективный мама-разум может любую проблему решить на раз. Думаю, именно благодаря активному общению в соцсетях и возможности делиться своими проф— и лайфхаками у меня от беременности нет ощущения отшельничества.

Близкие, наверное, тоже не дают вам скучать? Или вы им?

Соленого арбуза в три часа ночи не просила, если вы об этом. Зато как-то просила мужа отвезти меня в шиномонтаж — запах резины очень меня сейчас радует.

А как Станислав отреагировал на сообщение, что у вас будет еще один ребенок?

С радостью. Мы хоть и не усердно, но все-таки думали о втором. Просто не ожидали, что это случится так сразу. Так совпало, что о своем положении я узнала за неделю до Нового года и преподнесла эту новость мужу в качестве подарка. Утром 1 января подарила ему коробочку с УЗИ-снимком, где уже было видно крохотное зернышко. А ведь незадолго до этого я в компании подруг торжественно отмечала завершение кормления дочки! (Смеется.) Доотмечались мы до того, что решили летом отправиться женской компанией на Ибицу. Даже даты у себя в календарях забронировали.

Дома я безапелляционно заявила о своем решении мужу: мол, за девять месяцев беременности и более полутора года кормления заслужила. Он сказал: «С девочками? На Ибицу? Да без проблем!» А через три недели я увидела две полоски на тесте. Теперь подозреваю, что это был его коварный план.

Скажете, кто будет — мальчик или девочка?

Не скажу! Муж пока не хочет знать, хотя я, конечно, уже в курсе. (Смеется.)

Точно не из суеверия?

У меня нет предрассудков. Хотя в первую беременность была у нас история, связанная с известным суеверием, что до родов нельзя ничего покупать ребенку. Муж в это очень верил, а я составляла списки. Но сами знаете: одно дело написать «три комплекта ползунков», и совсем другое — выбрать из сотни предложений. Однажды я прямо расплакалась: вот-вот появится малыш, а дома ничего не готово— ни пустышки, ни пеленки. Тогда муж со словами «Покупаем всё, что захочешь» повез меня в огромнейший торговый центр.

И только когда мы на выбор одних ползунков потратили час, он понял, что план купить всё необходимое, пока я буду в роддоме, мог стать провалом. Кстати, те самые первые ползунки, что мы купили для выписки, постиранные и заботливо поглаженные мною (как самой ярой #яжматерью) сто раз со всех сторон, муж благополучно забыл взять на выписку. Пришлось бежать в ближайший к роддому детский магазин за новым комплектом.

Елена Кулецкая

А имя тоже придумываете заранее? Сейчас модно называть детей вымышленными именами: Мия, Ариана. Я даже знаю человека, который назвал дочь Аэлитой, правда вторым именем…

Сама поражаюсь, имена будто витают в воздухе. У меня действительно одно время в списке фаворитов было имя Мия! На тот момент оно еще не было популярным, а сейчас мы с Ритой Дакотой Полиной Гагариной могли бы открыть свой садик «Моя Мия». (Смеется.) Муж хотел назвать дочку Софией, и тут уже взбунтовалась я. Имя-то чудесное.

Но, как одна из шести Лен в классе, я была против и протест свой отстояла.

Думаю, имя второго ребенка тоже придет вдруг, как это было с Никой, и сто процентов сразу станет понятно: это именно оно!

Работать планируете до последнего?

Я модель и телеведущая, и моя работа, несмотря на растущее количество детских проектов, всё же напрямую связана с внешностью. А с параметрами метр в талии ни в один экран не влезешь. Хотя я до сих пор умудряюсь помещаться в некоторые платья размера S. К тому же предполагаемая дата родов — конец августа — всегда время затишья. Дальше посмотрим. После рождения Ники я очень быстро пришла в форму и спустя полтора месяца вернулась к модельным съемкам. Но вот следующий сезон моего постоянного телепроекта «Посольство красоты» на канале «Ю», боюсь, придется пропустить. При всей любви к путешествиям отправляться в командировку с месячным малышом я не рискну.

Эта любовь к путешествиям у вас с детства? Ваша семья много переезжала?

Да уж, вечные переезды — классический сценарий семей, в которых папа — военный. Только за время учебы я поменяла семь школ! Правда, шесть из них были уже в Москве: мы кочевали с одной съемной квартиры на другую, пока папа стоял в очереди на свое жилье. А до этого мы колесили по военным городкам да общежитиям по всей территории бывшего СССР. А отдых — поездки в санатории по путевкам.

За границей впервые я оказалась уже в восемнадцать лет, когда меня пригласили в модельное агентство в Париж. С тех пор количество стран на карте с пометкой «был» сильно увеличилось.

И как 18-летней девочке из семьи военного показался Париж?

Жизнь быстро научила самостоятельности. Пока я жила под крылом у мамы с папой, я ни о чем не задумывалась. Стыдно признаться, даже обед ни разу не готовила. А тут другая страна, чужой язык. Вот тебе семьдесят евро на неделю, карта метро, карта города — и вперед, по встречам и кастингам! Спасибо папиному строгому воспитанию: несмотря на всю гламурность модельного бизнеса, я не пошла по скользкой дорожке. В Париже я вначале записалась на курсы французского при Сорбонне — такова уж моя натура: если что-то делать, то по максимуму. Потом поступила туда же на факультет управления. Да, училась на год дольше положенного — всё же в приоритете были съемки, — но дело довела до конца.

Елена Кулецкая

Звучит не слишком романтично…

Как ни странно, именно в Париже, городе с таким романтическим имиджем, я научилась женской независимости. Редкий француз заплатит за даму в ресторане, а уж покупка дорогого подарка вообще исключение. Приобретение квартиры дало мне возможность лично познакомиться с бюрократией и хваленым европейским сервисом. Поверьте, если вам что-то срочно нужно в Париже в пятницу после 18:00, даже не пытайтесь до кого-то достучаться. Вашу заявку примут самое раннее в понедельник утром, а запишут вас на вторник… следующего месяца. И то если повезет и ответственный не окажется в отпуске. Так что, когда я слышу, как кто-то возмущается по поводу московских служб, сразу предлагаю ему пожить в Европе.

Если не Париж, то где ваше «место силы»?

Моя сила — в семье. Из-за постоянных переездов я никогда не прикипала к какому-то месту. Даже купив в Париже квартиру и окончив там университет, я с легкостью собрала чемодан и улетела жить в Нью-Йорк, когда поняла, что хочу «дальше». В Штатах я прожила пять лет. Последние годы, правда, часто прилетала в Москву по работе.

А вернулись, когда…

…когда мой тогда еще будущий муж сказал: «В отношения на расстоянии я не верю. Семья должна быть настоящей».

И всё же в том, как вы одеваетесь, в вашем выборе и особенно в чувстве меры, улавливается французский стиль. Или нет?

Уверена, всё это можно развить! Иначе откуда бы взяться нынешним стилистам и имиджмейкерам? Нас всех связывает советское детство. Мы все донашивали чьи-то вещи и ни о каком стиле даже не думали. Я столько лет в индустрии, что легко вписываю в свой гардероб остромодные тренды и лишь улыбаюсь критике «фу, как в селе оделася!».

Лена, меня давно мучает вопрос: почему русских девушек за границей всегда видно? Слишком серьезно к себе относимся?

Сейчас уже — по нашей славянской красоте. В плане стиля мы давно идем в ногу с заграничными модницами, и бесчисленные блоги в Instagram тому доказательство. А раньше— да. Лет двадцать назад русских поголовно выдавало красное золото. Много красного золота. Еще помню, был боевой макияж и шпильки на завтраке в отеле.

Всё изменилось с появлением соцсетей, которые дали простор и для шопинга, и для вдохновения. Теперь сложно отличить европейскую девушку от наших, которые обедают на Патриках.

Елена Кулецкая

Это правда, что французские дети не плюются едой?

Кстати, это название одной из моих любимых детских книжек! Есть спорные моменты. Особенно теория «дать дитю ночью прокричаться». Но в целом в книге Памелы Друкерман описана моя философия воспитания Ники.

Когда я жила во Франции, тема материнства была мне не близка, поэтому дать глубокий сравнительный анализ я вряд ли смогу. Но то, что их дети спокойно сидят за столом в ресторане и едят мясо с овощами, — чистая правда.

Моя Ника, она уже с года и восьми месяцев трапезничает самостоятельно, чем заработала армию поклонников в Instagram. Мамы пишут, что после Stories, в которой Ника сама ест брокколи, стручковую фасоль и просит «еще спаржу дать», их малоежки тоже тянутся за ложкой.

Может, Нике пора завести отдельный Instagram?

Скорее я заведу себе рабочую страничку, где буду выкладывать свои теле— и фотопроекты. А то иногда мои коллеги, заглянув в мой Instagram, думают, что я совсем погрязла в декрете. (Смеется.) Хотя это совершенно не так. Просто как человек телевизионный я зависима от рейтингов, но в соцсетях рабочие селфи сокрушительно проигрывают фотографиям Ники. Она там однозначный лидер.

Нет желания реализовать свой fashion-опыт в детской одежде? Слышала, многие бренды родились во время декретного отпуска.

Знаю о таком феномене. Но также знаю и то, что энтузиазм пошива детских вещей покидает тебя так же стремительно, как растет твой ребенок. У меня другая история. Я так дотошно и трепетно отбираю товары для дочки, тестирую их и рассказываю о самом, на мой взгляд, лучшем, что пора уже свой магазин открывать «Проверено Никой и…» — скоро— ее братиком. Или сестренкой.

Фото: Инесса Цветкова. Макияж и прически: Анна Манаева