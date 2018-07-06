Спасибо, участковый!

60-летний мужчина исчез утром 22 июня. Около 8 утра он уехал на мопеде в сторону леса, после чего перестал выходить на связь, не вернулся домой ни к вечеру этого же дня, ни утром следующего.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, к соседям и волонтерам. Участковый уполномоченный МО МВД России «Нейский» Сергей Готовцев, в чьей зоне ответственности находится адрес места жительства семьи, организовал поиски пропавшего, поддерживал постоянную связь с близкими.

В результате почти двух дневная операция завершилась успешно. Мужчина был разыскан в лесополосе у д. Фуфайки Нейского района и доставлен домой.

Мать заблудившегося мужчины обратилась в местную газету «Нейские вести», на страницах которой от всей души поблагодарила участкового за неравнодушие и помощь.