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Спасибо, участковый!
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Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем

Спасибо, участковый! 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
60-летний мужчина исчез утром 22 июня. Около 8 утра он уехал на мопеде в сторону леса, после чего перестал выходить на связь, не вернулся домой ни к вечеру этого же дня, ни утром следующего.
Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, к соседям и волонтерам. Участковый уполномоченный МО МВД России «Нейский» Сергей Готовцев, в чьей зоне ответственности находится адрес места жительства семьи, организовал поиски пропавшего, поддерживал постоянную связь с близкими.
В результате почти двух дневная операция завершилась успешно. Мужчина был разыскан в лесополосе у д. Фуфайки Нейского района и доставлен домой.
Мать заблудившегося мужчины обратилась в местную газету «Нейские вести», на страницах которой от всей души поблагодарила участкового за неравнодушие и помощь.
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