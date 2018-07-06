В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» подготовили семейную программу

В эти выходные, в одиннадцатый раз, по всей России будет широко отмечаться праздник — День семьи, любви и верности.

Государственный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», в состав которого теперь входит музей-усадьба князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки», приглашает гостей на большое праздничное мероприятие, которое состоится 7 июля с 12.00 до 19.00 на Конном дворе, по адресу: ул. Старые Кузьминки, вл. 13–15 (здание с конями Клодта).

В программе праздника:

— с 12.00 до 16.00 внутри Конного двора будут организованы экскурсии по действующим экспозициям музея, мастер-классы, конкурсы, прозвучат народные песни, также откроется «блошиный рынок», где можно будет купить предметы старины и народного творчества.

— с 16.00 до 19.00 в Музыкальном павильоне Конного двора состоится концерт «О любви и не только…», в котором примут участие артисты: группа «Русь-Проект», Игорь Дозоров, Анна Нефедова, Андрей Манухин, Юрий Витязев и другие. Гостей ждет прекрасное исполнение всеми любимых хитов и авторских композиций.

— с 19.00 до 20.00 на плаце Конного двора состоится красочное конное шоу.

Стоимость билетов в периметр Конного двора в период с 12.00 до 16.00:

— 100 рублей — взрослый обычный;

— 50 рублей — детский и льготный обычный;

— 250 рублей — взрослый экскурсионный (включает в себя 45-минутную экскурсию с рассказом об истории Усадьбы, судьбах ее владельцев, посещением экспозиций Конного двора);

— 150 рублей — детский и льготный экскурсионный.

Стоимость билетов на Конное шоу в 19.00:

— 250 рублей — взрослый;

— 150 рублей — детский и льготный.

Справки по телефонам: 8 (495) 657-65-84 или 8 (999) 555-01-25. (вт)