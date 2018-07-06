Вилли Токарев рассказал, как встретил свою судьбу в преклонном возрасте

Известный певец Вилли Токарев с самого детства писал песни и даже выступал с собственной небольшой группой перед односельчанами. Почти всю жизнь он занимался музыкой и довольно быстро завоевал любовь публики, но в 40 лет Вилли неожиданно решил переехать в США, чтобы и там завоевать славу и записать собственный альбом.

Ради новых горизонтов Токарев оставил семью и родных и работал в Нью-Йорке таксистом и строителем, чтобы заработать денег и осуществить свою мечту. Вилли действительно добился желаемого и стал популярным. Певец триумфально вернулся на родину в конце 80-х годов.

Первый раз Вилли женился, когда еще жил в Ленинграде. «Мне было 20 лет, когда мы поженились и у нас появился сын. Тогда я был еще беден, но постепенно становился популярным и наконец смог хорошо зарабатывать. Мы с Инной все же расстались, в Америку я уехал уже разведенным», — вспоминает артист.

Второй раз Токарев женился лишь в в 1990 году, но и этот брак продлился недолго, хотя у супругов успел появиться сын Алекс. «Я мечтал жениться на русской девушке. Тогда чувство победило рассудок, мы быстро поженились. Когда сыну было четыре года, то мы расстались. Она приехала в Америку ко мне и начала образ жизни, который мне не нравился», — признается Токарев. После развода Вилли решил, что вряд ли будет счастлив в личной жизни, так как находился в уже довольно почтенном возрасте.

Но все же Токарев смог найти свою судьбу. Он познакомился со своей будущей женой Юлией совершенно случайно — на станции метро. Несмотря на разницу в возрасте в 43 года, Вилли и Юлия поженились и счастливы в браке уже около 20 лет, а девушка подарила музыканту двоих детей

«Она потрясающий человек. Мы целый год разговаривали на Вы. Я помню, говорил ей, что мы разные люди по возрасту, но я все равно хотел быть с ней. Ее мама нас благословила на брак. Вот 20 лет прошло, а у нас отношения, словно мы только вчера встретились. Мне было почти 70, когда она родила мне ребенка. Но я чувствую себя сейчас не на 84 года, а лет на 40», — признается Вилли. Когда артист стал отцом в столь зрелом возрасте, он чувствовал себя совершенно органично. Токарев гордится своими детьми и делает для них все, чтобы они были счастливы.