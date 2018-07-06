Как маскируют беременность звезд на съемках 

Часто актёрам приходится в рискованных эпизодах, причём девушки-артистки ничуть не уступают в этом коллегам-мужчинам. Даже беременность не является для актрис помехой для участия в съёмках.
1. В комедии «Смешанные» Дрю Бэрримор снималась, нося под сердцем вторую дочь. Специалисты по костюмам здорово постарались, ведь зрители даже не заметили, что у Дрю растёт живот.
2. Мария Кожевникова начала готовиться к съёмкам в фильме «Батальон» за год. Но её планы нарушила беременность. Актриса опасалась реакции режиссёра Игоря Угольникова, но в итоге всё сложилось хорошо, и Мария сыграла роль.
3. Снимаясь в антиутопии «Дивергент», Кейт Уинслет была на большом сроке беременности, которую стилисты маскировали подходящими костюмами, а операторы выгодными ракурсами. Уже после рождения малыша актриса доснялась в нескольких эпизодах, где ей требовалось выполнять трюки.
4. Надежда Михалкова играла роль дочери Сталина в драме «Сын вождя народов», находясь в положении. Округлившиеся формы Надежды скрывали объёмными нарядами.
5. У Марии Порошиной четыре дочери, и последнюю она родила в 2016 году. А перед этим снялась в сериале «Челночницы». Костюмы для сериала Мария продумывала вместе с гримёрами, в итоге живот героини почти незаметен. Кстати, коллега Марии по сериалу Елена Панова тоже была беременна.