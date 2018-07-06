В Самаре пары, живущие в браке более 25 лет, наградят медалями

Жениться 8 июля считается хорошей приметой

В воскресенье, 8 июля, в России отметят День семьи, любви и верности. В Самаре в честь праздника решили отметить самые крепкие пары.

Церемония состоится в 11:00 в зале торжеств Дворца бракосочетания. 18 супружеским парам, живущим в браке более 25 лет, вручат медали «За любовь и верность».

— Награду учредил оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности в России. Медали вручают парам, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитанием детей достойными членами общества, — сообщают в региональном правительстве.

8 июля — день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии, которые издавна почитаемы в России как хранители семьи и брака. По легенде, муромский князь Петр заболел проказой, и ни один лекарь не мог его исцелить. Тогда князю посоветовали обратиться к крестьянке Февронии. Та взамен исцеления потребовала от Петра, чтобы он на ней женился. Но излечившись, князь не сдержал свое слово и уехал от Февронии. Тогда болезнь снова к нему вернулась. Петру пришлось вновь обратиться за помощью к Февронии, и после того, как крестьянка снова его вылечила, он взял ее в жены и не пожалел об этом.

С праздником дня Петра и Февронии связано много обычаев и примет. Хорошей приметой считалось празднование свадьбы в этот день. Это сулило молодым долгую и счастливую жизнь.