Мариса Фернандес: Начав играть в России, Марио исполнил все наши мечты

Мама 27-летнего защитника российской сборной по футболу Марио Фернандеса , находящаяся в бразильском Сан-Паулу, рассказала «Собеседнику», что на протяжении всего Чемпионата мира болеет только за нашу команду.

— Я благодарна России, ведь она дала моему сыну отличную работу и спокойную жизнь, — сказала Мариса Фернандес. — У меня четверо детей, и мы никогда не жили в достатке. Только после того, как Марио стал известным футболистом, смогли вздохнуть полной грудью. Он живет в России уже шесть лет, а два года тому назад получил российский паспорт. Купил для нас новый дом в Сан-Паулу, новую квартиру… В общем, исполнил все наши мечты! А еще начал ходить в российскую церковь, читать Библию.

Известно, что в начале своей спортивной карьеры Марио мог ночами напролет пропадать в барах с друзьями, выпивать и не заботиться о правильном питании. Однако именно в России парень взялся за ум и полностью изменил образ жизни. Бразильские родственники часто навещают его в Москве, а во время чемпионата мира даже украсили целую улицу российскими флагами.

Брат Марио, Джонатас, тоже футболист, обращаться с мячом их обоих еще в детстве научил отец-спортивный тренер. Сестры Марио — 37-летняя Дебора и 24-летняя Талита — души в нем не чают, Марио завалил их подарками и всячески поддерживает. С теплотой вспоминают его и бразильские соседи: парень всегда был покладистым и прилежным, гонял с мальчишками в футбол.

Сам Марио наведывается в Бразилию как минимум раз в год во время новогодних каникул, но по родине не скучает. Несмотря на холода, жизнь в России его полностью устраивает.

Недавно Фернандеса вознамерился перекупить испанский футбольный клуб «Валенсия», но окончательное решение будет принято после решающего матча Россия — Хорватия в субботу, 7 июля.