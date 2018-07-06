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В регионе работает служба персональных помощников для инвалидов по зрению
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В регионе работает служба персональных помощников для инвалидов по зрению 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«В Самарской области проживают 4 тысячи инвалидов по зрению, и ежегодно около ста человек получают тяжелую степень инвалидности, — говорит главный специалист Самарской областной организации „Общество слепых“ Лариса Грудина. — Этим людям необходимо адаптироваться в их положении. И персональные помощники помогают им реабилитироваться и социализироваться. Несколько раз в месяц помощник с инвалидом ходит в поликлинику, в один и тот же магазин, и человек имеет возможность освоить маршрут, узнать, где есть какие-то препятствия. Кроме того, помощник вместе с инвалидами посещает культурные мероприятия, музеи, совершает прогулки».
Социальный помощник Юлия Шатина оказывает услуги незрячим людям в Чапаевске. Она работает в сфере культуры — руководит творческими коллективами, а по совместительству решила помогать тем, кто в этом нуждается. Юлия обслуживает 12 человек. Предварительно они вместе составляют план — куда, кого и когда нужно сопроводить. Однако бывают и непредвиденные ситуации, когда кому-то, например, срочно нужно поехать в больницу.
"Я открыла для себя много нового и стала понимать с какими трудностями приходится сталкиваться людям, которые не видят, — говорит Юлия Шатина. — Те вещи, которые мы делаем в обыденной жизни, для незрячего человека становятся проблемой. Тот же поход в магазин, поликлинику, или просто даже выйти на улицу, где идет нескончаемый поток машин и невозможно перейти дорогу. У меня в доме тоже есть два инвалида, и опыт работы с людьми, которые себя считают отличающимися от других, у меня уже есть. Поэтому я легко нахожу общий язык с людьми, которые ограничены в своих возможностях".
Одна из подопечных Юлии — Татьяна Бичурина. «Мне стало легче жить, — говорит Татьяна. — Потому что это и экономия времени, и нет морального напряжения, что придется кого-то просить, думать, успею ли я к врачу или на автобус, или не успею. С Юлией очень легко и приятно общаться, и самое главное — очень удобно ходить. Она всегда понятно рассказывает, где и что находится».
Служба персональных помощников по сопровождению инвалидов по зрению функционирует в рамках реализации региональной госпрограммы «Доступная среда в Самарской области на 2014–2020 годы». Служба работает в шести муниципалитетах: в Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево и Клявлинском районе. Ежемесячно шесть персональных помощников оказывают услуги 60 инвалидам.
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