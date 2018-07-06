Эмилия Кларк поблагодарила медсестер за погибшего отца

Вряд ли можно представить звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк в дуэте с телеведущей Кейт Гэррауэй, но, оказалось, знаменитостей объединяет общее дело.

В среду вечером девушки, занимающиеся благотворительностью, появились на церемонии награждения лучших медсестер, проводимую фондом Королевского Колледжа.

Эмилия также выступила с трогательной речью, выразив благодарность тем медицинским работникам, которые ухаживали за ее отцом до его смерти в 2016 году: «У меня была возможность лично познакомиться с тонкостями этой профессии, когда действия медсестер ежедневно были направлены на спасение жизни моего отца. Я была поражена не только умелыми действиями персонала, но и эмоциями, которые они вкладывают в свой труд. Я знаю, что мой папа получил лучшую заботу и медицинскую поддержку в те страшные дни. Мы должны больше, чем когда-либо, поддерживать этих работников. Их труд не заключается только в медицинском обслуживании. Они взаимодействуют с больными на человеческом уровне. Например, могут обнять дочь, зная, что ее отца скоро не станет».

Актриса признала этот вечер одним из самых вдохновляющих, опубликовав совместный снимок с Кейт и одной из победительниц конкурса медсестер. Эмилия заметила, что эти трудолюбивые женщины каждый день пытаются изменить мир к лучшему.