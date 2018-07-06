Высокое качество. В Челябинской области выбрали 20 лучших товаров

15 июня в Челябинске прошел региональный конкурс «20 лучших товаров области». Победители регионального этапа примут участие в программе «100 лучших товаров России», которая в этом году состоится уже в 21-й раз От хлеба до комбайнов

Оценка конкурсных материалов на региональном этапе и отбор товаров-финалистов для участия в федеральном этапе конкурса проводилась региональной комиссией по качеству, состоящей из представителей администрации области, контролирующих и общественных организаций, с участием независимых экспертов.

Возглавила комиссию и. о. директора ФБУ «Челябинский ЦСМ» Ольга Матанцева.

««100 лучших товаров России» — это самый известный в нашей стране конкурс по качеству. Каждый год борьбу за победу ведут сотни предприятий, потому что стать лауреатом или дипломантом — значит, обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции, о котором будет знать вся страна», — отметила она в своем выступлении на открытии мероприятия.

Участники представили на суд комиссии самые разные товары — от хлеба и пива до проходческих комбайнов и соединительных деталей, от йогурта и повидла до понтонов, от детской мебели и электрообогревателей до постельного белья и электрокаменок для саун.

Лауреатами конкурса, чья продукция будет бороться за звание «100 лучших товаров России», стали 12 предприятий области. Продукция производственно-технического назначения была представлена АО «ММЗ», АО «Копейский машзавод», ООО «ЧЗЭО», АО «Трубодеталь» , продовольственные и промышленные товары для населения — АО «Первый хлебокомбинат», ОАО «Чебаркульское молоко» ООО Челябинский масложировой комбинат», ООО «Лаборатория живого пива», ООО ТД «Леди прима», ООО «БЕЛЛА ПРО», ЗАО «Урал-Микма-Терма», изделия, выпускаемые микропредприятиями ООО «ЭСКО» и ООО «МАМКА-ФАБРИКА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ».

Самые активные

Некоторые предприятия области, постоянные участники конкурса, вышли на мировые рынки со своей продукцией, которую уже знают в странах Европы, Южной и Северной Америки и даже Австралии.

Замечено, что участники программы «100 лучших товаров России» активнее решают вопросы импортозамещения и наполнения внутреннего рынка страны высококачественными, экологичными и безопасными товарами отечественного производства.

По словам организаторов, в 1998 году, когда был учрежден Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России», мало кто верил в него — за исключением, пожалуй, самих инициаторов. Страна переживала первый в новейшей своей истории системный дефолт. Как результат: практически всем местным производителям — и крупным, и малым — было не до наград и моральных «мотиваторов». «Нам сейчас не до качества: нужно больше работать, наращивать производство и обороты, искать новые рынки сбыта», — примерно так рассуждали тогда многие директора и руководители. Тем не менее, программа успешно существует уже более двух десятков лет.